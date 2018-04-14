Майские праздники в России: 6 крутых направлений

Майские праздники — прекрасная возможность вырваться на несколько дней из мегаполиса, а поездки по России — лучший вариант для тех, кто не хочет тратить время на перелёты и оформление виз. Кроме того, многие российские города не уступают по красоте европейским. Мы собрали для вас самые крутые направления.

Нижний Новгород

В Нижний Новгород можно добраться на обычном поезде, сапсане или на машине. Кремль в центре города не самый интересный, однако ради старинных кремлёвских стен и спуска к набережной по Чкаловской лестнице увидеть его всё-таки стоит. Обязательно встретьте закат на набережной Волги и прогуляйтесь по Рождественской улице. Нижний Новгород также примечателен своим стрит-артом (к примеру, башня «Дантист»), а ещё очень вкусными бургерами. Любителям архитектуры понравится Серобусыгинский квартал и выставочное пространство «Арсенал».

Калининград

Калининград — город контрастов. Здесь есть и советские районы, навевающие уныние, и живописные бюргерские, с красивыми немецкими домиками (квартал старинных немецких вилл Марауненхоф хранит свой практически первозданный облик с 1906 года). Центр города украшает католический собор. Вкусный кофе можно выпить в стильной кофейне «Прачечная» — она расположена в приятном тихом районе. Двух дней в Калининграде достаточно, поэтому в оставшиеся дни смело отправляйтесь в красивый Светлогорск и на Куршскую косу. Обязательно стоит увидеть чудо природы «Танцующий лес», расположенный на 37-м километре Куршской косы.

Самара

Город на Волге таит в себе много интересного. Здесь сохранились удивительные особняки начала XX века, красивый собор, есть облагороженная набережная, на которой приятно встретить закат, интересные музеи и отличные рестораны. Но главное богатство Самары — это прекрасная природа. Поэтому лучше всего отправиться за город — увидеть Самарскую Луку и прогуляться по Жигулёвским горам. Можно заказать водную экскурсию по Волге или взять в аренду катер и исследовать многочисленные волжские острова.

Кижи

Если хочется сбежать от рутины и бесконечного городского шума, то путешествие на остров Кижи — лучший вариант. В Карелии не развит городской туризм, поэтому нужно быть готовым к определённым условиям. Однако поездка того стоит; потрясающая природа и архитектура Кижей — поистине наше достояние. В мае там ещё прохладно и малолюдно, так что вы сможете отключиться от цивилизации и в полной мере насладиться природой.

Краснодар

Май в Краснодаре тёплый, так что любителей погреться ждёт отличное путешествие. Начните свой день с прогулки по Красной улице, чтобы увидеть Александровскую триумфальную арку и рассмотреть все забавные памятники, которых в Краснодаре довольно много. Затем спуститесь к набережной — там вы сможете прокатиться на теплоходе по реке Кубань. Пройдитесь по одной из важнейших достопримечательностей города — мосту поцелуев, и обязательно посетите парк возле стадиона «Краснодар» (удивительной красоты место, заслуживающее внимания). А если получится, то и на футбол загляните.

Ростов-на-Дону

Ещё один вариант для теплолюбивых путешественников — поездка на несколько дней в Ростов-на-Дону. Побродите по центру города: погуляйте по Ворошиловскому проспекту, где по вечерам собираются творческие люди и свободные музыканты, и зайдите в главный собор города — собор Рождества Пресвятой Богородицы. А чтобы узнать истинный Ростов-на-Дону, сверните с центральных улиц в сторону Дона и пройдитесь по залитым солнцем старинным дворам или загляните в арт-центр Makaronka. Ближе к вечеру можно попробовать съедобного единорога в самом милом кафе города.