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Загадочное сооружение обнаружили в пустыне Китая
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Загадочное сооружение обнаружили в пустыне Китая 

Рамблер 10 часов назад
Фото: GOOGLE MAPS
Странное здание непривычной геометрической формы с шипами по краям обнаружили наблюдательные пользователи сервиса Google Maps, сообщает Daily Star.
Удивительное расположение (сооружение заметили в Внутренней Монголии) и весьма странная для обычных построек форма породили волну слухов и предположений о том, что же это такое.
Разумеется, многие пользователи сразу же усмотрели в загадочном сооружении след инопланетных цивилизаций: дескать, такая странная форма, да еще и непонятные шипы в сочетании с расположением в пустыне — веский повод предположить, что тут находится секретная база пришельцев.
Но ответ оказался гораздо проще и прозаичнее: удивительное сооружение оказалось отелем, вернее, частью гостиничного комплекса под названием «Песчаный лотос». Широкой публике комплекс не слишком известен, а узкий круг гостей очень хорошо его знает.
Это еще раз подтвердило, что не стоит в простых вещах искать таинственную подоплеку.
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