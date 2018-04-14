Загадочное сооружение обнаружили в пустыне Китая

Странное здание непривычной геометрической формы с шипами по краям обнаружили наблюдательные пользователи сервиса Google Maps, сообщает Daily Star

Удивительное расположение (сооружение заметили в Внутренней Монголии) и весьма странная для обычных построек форма породили волну слухов и предположений о том, что же это такое.

Разумеется, многие пользователи сразу же усмотрели в загадочном сооружении след инопланетных цивилизаций: дескать, такая странная форма, да еще и непонятные шипы в сочетании с расположением в пустыне — веский повод предположить, что тут находится секретная база пришельцев.

Но ответ оказался гораздо проще и прозаичнее: удивительное сооружение оказалось отелем, вернее, частью гостиничного комплекса под названием «Песчаный лотос». Широкой публике комплекс не слишком известен, а узкий круг гостей очень хорошо его знает.

Это еще раз подтвердило, что не стоит в простых вещах искать таинственную подоплеку.