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Тайные сообщения, скрытые во флагах стран мира
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Тайные сообщения, скрытые во флагах стран мира 

Trendymen 9 часов назад
Фото: Trendymen
Государственный флаг — это не просто эмблема, а целая идеология. С тех времен, когда под знаменами армии шли на бой, многое изменилось, однако репрезентативная функция флага осталась прежней. Стяги государств в минималистичной форме рассказывают об истории и идеологии страны, которую представляют. Часто многие даже не подозревают о смысле, заложенном во флагах. Эти десять примеров раскрывают секретный посыл, спрятанный в них.

Китай

Красный флаг Китая олицетворяет собой коммунистическую революцию. Что касается золотых звезд, большая представляет собой единую систему коммунизма, в то время как четыре поменьше — различные социальные классы.

Ботсвана

Этот флаг имеет черный центр, две полоски белого цвета и светло-голубые полосы сверху и снизу.
trendymen.ru
Черный и белый цвета ассоциируются гармонией, а синий цвет демонстрирует зависимость страны от воды.

Обьединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Флаг ОАЭ был создан в 1971 г. Белый цвет на нем олицетворяет покой и честность, черный предназначен для устрашения врагов.
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Красный выступает символом мужества и отваги, а зеленый представляет надежду и оптимизм.

Бразилия

Все 27 звезд на бразильском флаге представляют штаты страны и расположены по той же схеме, что и звезды в ночном небе.
trendymen.ru
Зеленый цвет символизирует леса, а желтый ромбовидный узор олицетворяет золотые запасы страны.

Индия

Цвета индийского флага символизируют религиозное разнообразие Индии. Оранжевый ассоциируется с мужеством и считается важным цветом для индуистов и буддистов.
trendymen.ru
Белый символизирует чистоту, а зеленый — веру и плодородие. Круг в центре является древним символом Ашока Чакра, также называемым Колесо Закона.

Ливан

Флаг Ливана имеет две красные полоски на верхней и нижней части, которые символизируют кровь, пролитую в борьбе за освобождение.
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Белый цвет олицетворяет мир и горы снега, а зеленый кедр обозначает бессмертие.

Северная Корея

Красный цвет и звезда на северокорейском флаге говорят об идеологии государства.
trendymen.ru
Белые полосы на нем олицетворяют чистоту, а голубые полосы являются символом мира.

Австралия

Когда флаг Австралии был создан в 1901 году, Юнион Джек был добавлен, чтобы показать, что страна входила в состав Британской империи.
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Синий фон является общей темой флагов колониальных народов. Семиконечные звезды представляют шесть штатов Австралии.

Южная Африка

После установления в стране демократии в 1994 году было принято решение о создании нового флага, который олицетворяет разнообразие и единство страны.
trendymen.ru
Флаг представляет собой гибрид Юнион Джека с цветами Африканского национального конгресса (желтый, зеленый и черный).

Великобритания

Флаг Союза, также известный как Юнион Джек, представляет собой гибрид сразу трех флагов.
trendymen.ru
Георгиевский крест Англии, крест Святого Андрея Шотландии и крест Святого Патрика Ирландии.
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