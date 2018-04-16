Названы самые дешевые места для пляжного отдыха

12-й ежегодный City Costs Barometer («Барометр городских цен»), издаваемое почтовым офисом Travel Money оценил стоимость проживания на пляжных курортах Европы — и составил свой рейтинг самых дешевых. Для оценки использовались стоимость чашечки кофе, банки местного пива, стакана газировки, бокала вина, бутылки воды, тюбика солнцезащитного крема, средства для отпугивания насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой вина.

В рейтинге не учитывалась стоимость перелета и проживания.

В итоге до десятки лидеров не дотянули Сорренто, Италия; Ибица, Испания; Лимассол, Кипр; Ницца, Франция; Майорка, Испания; Пореч, Хорватия; побережье Лиссабона, Португалия и Халкидики, Греция.

В ТОП-10 направлений вошли Слима, Мальта; Задар, Хорватия; Корфу, Греция; Пафос, Кипр; Коста-Бланка, Испания; Крит, Греция, а также Коста-дель-Соль, Испания.

На пьедестале оказались Альгарве, Португалия (3 место); Мармарис, Турция (2 место) и Солнечный берег, Болгария (1 место).