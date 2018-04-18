Что делать, если вы потеряли паспорт за границей

Ничто так не омрачает впечатления от отдыха как потеря главного документа путешественника. Рассказываем, что надо делать, чтобы спасти ситуацию.

С любым туристом может случиться неприятность, когда во время нахождения за границей он останется без паспорта, будь то потеря или кража документа. Главное в такой ситуации постараться успокоиться и не паниковать — такие случаи происходят нередко, увы, не вы первые, не вы последние и схема по отправлению иностранных граждан на родину во всех туристических городах хорошо отработана.

Идем в местное отделение полиции

Сразу оговоримся, что паспорт вряд ли найдут быстро или найдут вообще, но попытаться стоит. Но, зато вы в обязательном порядке получите справку об утере документа, предварительно написав заявление о пропаже или краже. В полиции вам подскажут, как его написать, затем заверят. Лучше сделать две копии справки: одну для Консульства, а вторая пригодится в домашнем УФМС по возвращении на родину, когда будете восстанавливать паспорт. После этого вам выдадут документ, подтверждающий обращение.

Собираем документы

Возможно, вы молодец и взяли с собой еще какие-то документы, подтверждающие вашу личность (водительское удостоверение, студенческие карты, заверенный гражданский паспорт или копии заграна) — пригодится всё. Обязательно захватите с собой пару фотографий. Нотариально заверить российский паспорт можно в посольстве, за отдельную плату, либо у русского нотариуса. Советуем также распечатать билеты на обратный рейс.

Подтверждаем свою личность

Если беда произошла со всеми документами (например, полностью украли всю сумку) или их просто не брали с собой, неприятно, но отчаиваться тоже не стоит. Для подтверждения вашей личности понадобится свидетели. Они предоставляют письменные заявления лично. С вами должны прийти два свидетеля — обязательно соотечественники с российскими паспортами, которые подтвердят, что вы — это вы. В идеале это должны быть ваши родственники, друзья или знакомые, но можно договориться с каким-нибудь собратом по несчастью прямо в консульстве: он подтвердит вашу личность, вы — его.

Собираемся в консульство или посольство

После сбора дополнительных документов вам предстоит самое важное — поход в главный дипломатический орган. Проблема №1 — посольства, как правило, располагаются в столицах и крупных городах. А, если вас угораздило остаться без паспорта в какой-нибудь глухой деревне, на острове или в других труднодоступных местах выбираться оттуда в большой город придется своими силами. Замкнутый круг: без паспорта на самолет и поезд вам не попасть, а чтобы попасть в посольство нужно на чем-то туда добраться. Спокойствие, не опускаем руки — остаются автобусы и автомобили, не за рулем, так на водительском сидении вы доберетесь до пункта назначения. Лучше уточнить адрес и режим работы органа заранее.

Хорошие новости: обойдемся без лишней бюрократии — в экстренных ситуациях записываться на прием не нужно, но предупредить о своем приходе не мешало бы, возможно, это поможет избежать больших очередей. И не забудьте про деньги, увы, за оформление документов придется заплатить пошлинный сбор.

В консульстве/посольстве

Наконец всё готово, смело идем в консульство или посольство. Здесь мы предоставляем все ранее собранные документы, платим пошлину (в районе 20-50 евро, в зависимости от страны) и ждём. Если с документами все в порядке, то необходимую бумагу — свительство о разрешении на возвращение в Российскую Федерацию вам выдадут в течение нескольких часов. Для чего это нужно? Именно эту бумагу вы будете предъявлять в аэропорту на паспортном контроле по пути домой.

Свидетельство на возвращение

После получения документа необходимо ознакомиться с правилами его применения. Во-первых, важно знать, что свидетельство действует в течение 14 дней, а значит, если планировалось длительное путешествие, а подобное неприятное приключение произошло в самом его начале, заняться восстановлением документов необходимо не ранее двух недель до возвращения.

Консульские сотрудники нередко настаивают, что выданное свидетельство дает право на полет только в Россию. То есть, если вы планировали посетить сразу несколько стран за время вашего отпуска, планы придется изменить. На самом деле, все не так строго, как кажется. Многие зарубежные компании могут пойти навстречу и пустить на борт по справке, но злоупотреблять этим не стоит. Тем более, что срок ее действия ограничен, и придется заново пройти все «круги ада», но уже в другой стране.

Идем в УФМС

Наконец-то вы дома. Бегом в миграционную службу, восстанавливать свой заграничный паспорт. Лайфхак: независимо от истинной причины, не следует сообщать, что паспорт был украден — рискуете потерять кучу времени. В случае кражи у полиции есть около трех месяцев на поиски пропажи, тогда как при потере паспорта его восстановление займет порядка двух недель. Согласитесь, в сложившейся ситуации паспорт хочется получить как можно быстрее.