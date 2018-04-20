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Срывает крышу
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Срывает крышу 

dom.lenta.ru 12 минут назад
Фото: @nunoassis
Спальные районы, многоэтажки, кондиционеры и провода — что во всем этом может быть романтичного? Ответ знает португалец Нуно Асиш, чьи фотографии нетуристических Макао и Гонконга заставляют эстетов немедленно начать собираться в дорогу — чтобы начать собственную фотоохоту в каменных азиатских джунглях.
Макао — административный район КНР, пользующийся значительной автономией. Территория расположена на берегу Южно-Китайского моря, но на снимках морем и не пахнет.
С 16 века и до конца 90-х годов 20-го Макао находился под управлением Португалии. Португальский — второй государственный язык Макао и сейчас.
В составе Китайской народной республики Макао обладает собственными законами, своей правовой, денежной, таможенной и эмиграционной системами.
Нуно Асиш удивительно схватывает в своих снимках своеобразную поэзию многоэтажных азиатских кварталов с их чудовищной плотностью застройки.
Удивительно, как на его снимках обшарпанные высотки обнаруживают не только своеобразную мрачноватую эстетику, но еще и дышат симметрией и гармонией.
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