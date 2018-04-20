Срывает крышу

Спальные районы, многоэтажки, кондиционеры и провода — что во всем этом может быть романтичного? Ответ знает португалец Нуно Асиш, чьи фотографии нетуристических Макао и Гонконга заставляют эстетов немедленно начать собираться в дорогу — чтобы начать собственную фотоохоту в каменных азиатских джунглях.

Публикация от Nuno Assis (@nunoassis) 10 Дек 2017 в 5:28 PST

Макао — административный район КНР, пользующийся значительной автономией. Территория расположена на берегу Южно-Китайского моря, но на снимках морем и не пахнет.

Публикация от Nuno Assis (@nunoassis) 3 Дек 2017 в 5:57 PST

С 16 века и до конца 90-х годов 20-го Макао находился под управлением Португалии. Португальский — второй государственный язык Макао и сейчас.

Публикация от Nuno Assis (@nunoassis) 3 Сен 2017 в 6:10 PDT

В составе Китайской народной республики Макао обладает собственными законами, своей правовой, денежной, таможенной и эмиграционной системами.

Публикация от Nuno Assis (@nunoassis) 5 Фев 2018 в 6:00 PST

Нуно Асиш удивительно схватывает в своих снимках своеобразную поэзию многоэтажных азиатских кварталов с их чудовищной плотностью застройки.

Публикация от Nuno Assis (@nunoassis) 25 Апр 2016 в 5:42 PDT

Удивительно, как на его снимках обшарпанные высотки обнаруживают не только своеобразную мрачноватую эстетику, но еще и дышат симметрией и гармонией.