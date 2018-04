Самые романтичные места Англии

До свадьбы Меган Маркл и принца Гарри осталось меньше месяца. Если вы хотите последовать примеру звездной пары и тоже узаконить свои отношения, покажите бойфренду этот список самых романтичных мест Великобритании. Вдруг он вдохновит его на то, чтобы сделать вам предложение?

Сказочный домик на дереве на берегу озера Лох Гойл

Волшебный момент предложения руки и сердца требует незабываемых декораций. Очаровательный домик на дереве The Lodge с видом на живописное шотландское озеро составят идеальный фон, который вы не забудете никогда. Вы сможете насладиться романтичным ужином на двоих при свечах, а затем переместиться непосредственно в The Lodge.

Этот уютный пятизвездочный мини-отель, который часто используют для проведения свадеб и модных фотосессий, расположен примерно в полутора часах езды от Глазго. У администрации отеля есть даже лицензия на заключение браков, поэтому вы сможете вернуться и пожениться там, где сделали предложение!

Предложение с видом на Лондон

С небоскреба The Shard, чья смотровая площадка находится вдвое выше любой другой точки обзора в городе, открываются захватывающие виды на Лондон. Это место стремительно приобретает славу одного из самых романтичных мест британской столицы, особенно если добавить к панораме впечатляющий закат и бокал шампанского.

На смотровой площадке View from the Shard работает специальная консьерж-служба, которая поможет сделать ваше предложение незабываемым: от индивидуального посещения смотровой галереи после ее закрытия и музыкального сопровождения, подобранного на ваш вкус, до свечей, цветочных лепестков и шампанского. А если вам захочется чего-то абсолютно уникального, на помощь придут настоящие эксперты по организации романтических моментов — The Proposers.

Закат на пляже

Нет лучшего места для того, чтобы сделать предложение руки и сердца, чем британское побережье. На закате песок на пляже Бамбург-бич приобретает розовый оттенок, так что соберите корзинку для пикника, не забыв бутылку шампанского, выберите уединенную песчаную дюну и… слушайте. Еще один вариант — пляж Россили-бэй в Южном Уэльсе, который неоднократно получал звание одного из лучших пляжей мира и лучших мест для пикника.

И это не удивительно — вода здесь прохладная и чистая, а остановиться можно прямо на пляже, в очаровательном коттедже The Old Rectory, из которого открывается грандиозная морская панорама. Это один из самых популярных коттеджей для отдыха компании National Trust.

У подножия водопада в Озерном крае

На свете нет другого такого места, как Озерный край с его горными вершинами и сверкающими озерами. Неудивительно, что сюда так часто едут со всей Великобритании, чтобы сделать предложение. Среди этого идиллического пейзажа найдется уединенное местечко и для вашего романтического момента. Озеро Деруэнт-Уотер, воплощение мерцающего спокойствия, идеально подходит для того, чтобы сделать предложение во время прогулки на лодке.

Или, например, опуститься на одно колено у подножия водопада! На шестнадцати гектарах территории отеля Lodore Falls, обращенной к Деруэнт-Уотер, находится водопад Лодор. Сотрудники отеля с огромным удовольствием помогут своим гостям сделать предложение руки и сердца как можно более запоминающимся. А ночь вы сможете провести в номере с романтическим видом на озеро.

Ваша собственная легендарная история любви

Если вы хотите пройти по следам влюбленных пар, навеки запечатленных в истории и литературе, отправляйтесь в Шервудский лес в Ноттингемшире, чтобы почувствовать себя Робин Гудом или девой Мэриан. Говорят, что эта пара поженилась в церкви Эдвинстоу — сегодня на этом месте установлен памятник.

Поклонникам фильма «Робин Гуд: Принц воров» стоит совершить паломничество к участку вала Адриана, находящемуся в Нортумберленде. Там стоит одинокое дерево, увековеченное в фильме, возле которого тоже неплохо сделать предложение.