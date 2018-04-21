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Безвизовые страны для россиян 2018
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Безвизовые страны для россиян 2018 

Мир24 42 минуты назад
Фото: Мир24
До начала отпускного сезона в России осталось чуть больше трех недель. Туроператоры, авиакомпании, да и сами будущие путешественники ждут туристического ажиотажа на чемоданах и низком старте. Но последнее, чем хотелось бы заниматься в оставшийся месяц, — решать бюрократические проволочки и оформлять визу. Для тех, кто еще не определился с направлением для отдыха, подборка безвизовых стран или стран с упрощенным визовым режимом, куда можно съездить на майские праздники и в начале июня.

Вьетнам

Экзотический и менее раскрученный по сравнению с Таиландом Вьетнам — одна из самых лояльных стран Юго-Восточной Азии для туристов из России.
Въезд в страну с 2015 года был упрощен до максимума: путешественникам, которые приезжают отдыхать менее чем на 15 дней, не нужны специальные разрешения на въезд. Пограничники в международных аэропортах Хошимина, Нячанга и Далата обратят внимание только на наличие обратных билетов в Россию и срок действия заграничного паспорта — не менее 6 месяцев с даты въезда.
Для всего азиатского региона май считается одним из самых востребованных, а потому — дорогих месяцев по стоимости путевок.
Объяснить это просто: следующий сезон дождей во Вьетнаме начинается лишь в середине июля, а за сухой сезон с января по апрель вода на побережье Южно-Китайского моря близ Муйне (юг страны), Дананга (центральная часть), Хайфона (север) прогревается до температуры парного молока — 27-28°C.
Средняя стоимость пакетного тура на двоих в период с середины мая до середины июня составляет около 95 000 рублей с перелетом Москва — Фантьет — Москва, трансфером до отеля и аэропорта, семидневным проживанием в отеле четыре звезды и питанием по системе полупансион (завтрак и ужин).
Социалистический Вьетнам, в отличие от ближайших соседей Камбоджи и Таиланда, долгое время оставался страной, закрытой для европейцев. Именно поэтому там до сих пор можно найти много аутентичных рыбацких деревень, участки непроходимых джунглей, горные плантации кофе и риса, затерянные бухты и неподдельный местный колорит.
При этом вьетнамские мегаполисы ничем не уступают по оживленности Сингапуру, Бангкоку или Куала-Лумпуру. Крупнейший город юга Хошимин, или Сайгон, подходит для активного городского отдыха, вьетнамская столица Ханой — для шумных вечеринок и активной ночной жизни.
Республика Кипр (греческая часть острова) не входит в список стран Шенгенского договора, но относится к членам Евросоюза. Именно поэтому у многих туристов из России перед поездкой возникает закономерная путаница: а нужно ли для отпуска оформлять разрешение на въезд?
Ответ — да. В 2018 году для въезда на Кипр (аэропорты Ларнаки и Пафоса) россиянам нужна так называемая «про-виза», подходящая для туристических поездок длительностью до 90 дней. Она оформляется бесплатно и с минимальным набором документов: загранпаспортом, действующим 6 месяцев со дня поездки, бронью жилья и заполненной анкетой туриста.
Оформляется «про-виза» самостоятельно через интернет после подачи анкеты на английском языке. Ее заполнение на официальном сайте посольства Республики Кипр в Москве займет 20-30 минут, ответ придет в течение следующих суток. Затем визу нужно будет распечатать и предъявить перед регистрацией на авиарейс.
Если в вашем паспорте уже есть действующий Шенген, въезд на Кипр не потребует никаких дополнительных документов. По туристической «про-визе» россиянин имеет право въехать в страну без транзита и пересадок в третьих странах.
Самым популярным курортом Кипра считается Айя-Напа на восточной части острова. В конце мая и начале июня Средиземное море близ ее берегов прогревается до 24°C, солнце очень активное, температура воздуха до 28-29°C. Пакетный тур на первую неделю июня для двоих в отеле Ларнаки стоит сравнительно недорого, от 40 000 — 45 000 рублей.

Шри-Ланка

Примерно такие же «льготные» визовые условия действуют в этом году для россиян, которые собираются полететь отдыхать на Шри-Ланку.
Здесь ждут туристов, у которых есть действительный ближайшие полгода загранпаспорт, билет на обратный рейс в Россию и справка о наличии средств для проживания на острове. Система оформления виз на Шри-Ланку называется ETA (Электронное туристическое разрешение).
Для детей до 12 лет регистрация в системе ETA бесплатная, взрослые должны будут заплатить за свою визу 35 долларов, то есть около 2000 рублей.
При оформлении пакетного тура, оператор обычно берет все обязанности по регистрации путешественника в системе на себя, но если вы планируете путешествие самостоятельно, можно оформить визу ETA на сайте Electronic Travel Authorization system of Sri-Lanka, оплатив сбор онлайн и заполнив короткую анкету. Ответ о статусе готовой визы придет в течение 30 минут — 1,5 часов после подачи.
Второй вариант оформления — в порядке живой очереди уже по прилету в аэропорт Коломбо (40 долларов). По такой визе можно находиться на территории острова до 30 дней с момента въезда.
По ценовой политике Цейлон во многом ориентируется на цены материковой Индии. Пакетный тур на 7 ночей на Шри-Ланку с отелем четыре звезды и полупансионом стоит от 80 000 рублей на двоих. Для активного отдыха на берегу океана и серфинга это место считается не менее популярным, чем курорты острова Бали.

Черногория

Туристическая Черногория одна из немногих стран Европы (в отличие, например, от Хорватии), для въезда в которую россиянам не потребуется оформления даже онлайн-визы и тем более оплаты каких-либо сборов.
По соглашению 2008 года, турист из РФ может находиться на территории Черногории до 30 дней единовременно, имея на руках только заграничный паспорт, действительный в течение ближайших трех месяцев.
Туры на курорты Черногории (Будванская Ривьера) по карману даже бюджетному путешественнику — от 45 000 рублей на семидневный отдых для двоих в первой половине июня. Цены на путевки сильно разнятся в зависимости от выбранного курорта (самым дорогим считается Будва, самым экономичным — Сутоморе и Добра-Вода).
Общая протяженность пляжей страны от Герцег-Нови на севере до Ульциня на юге — 73 километра, но все выходы к морю разные, от закатанных в бетон променадов до пляжей с натуральным мелким песком. Температура воды в Адриатическом море в это время такая же, как и на восточном побережье соседней Италии — 23-24°C, но цены на отдых значительно скромнее любого другого европейского курорта.

Тунис

Тунис — одна из наименее популярных стран Северной Африки для туристов из Европы по сравнению с Египтом, Марокко и испанскими Канарами близ побережья Западной Сахары.
С 2012 года ее правительство активно борется за отдыхающих из России, поэтому четыре года назад туристов из нашей страны окончательно освободили от необходимости оформлять какие-либо разрешения на въезд.
На срок до 90 дней россияне могут въезжать в Тунис свободно, лишь оплатив на границе небольшую пошлину в размере 30 тунисских динаров — около 760 рублей на человека. Далее на въезде в загранпаспорт ставят штамп о пересечении границы — и все формальности пройдены.
По цене пакетные туры в Тунис сопоставимы с отдыхом на южном побережье Испании, на курортах Малаги или Марбельи — от 55 000 рублей за недельный отдых на двоих на прибрежном курорте Хаммамет по системе «все включено». Отдых на курортах этой североафриканской страны (Монастир, Сусс, Махдия, острове Джерба), в основном, пляжный, сравнимый с египетским и турецким, но температура воды у побережья сравнительно прохладная — 22-23°C.
Напомним, что в 2018 году странами безвизового въезда для Россиян также остаются Грузия, Израиль, Южная Корея, Сейшельские острова, Куба, Доминиканская республика, Таиланд, Турция.
На границе можно получить визу в Иордании, Египте, Шри-Ланке, китайском острове Хайнань, Камбодже. Онлайн-визы предоставляют государства Индия, Кипр, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Действующий Шенген позволит посетить Румынию, Хорватию, Болгарию и Албанию.
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