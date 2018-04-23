Растения захватили покинутую деревню в Китае

В Китае есть деревня, в которой никто не живет уже около 30 лет. Теперь в ней царствует природа.

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Деревня Хоутоувань находится на острове Шэншань, в прошлом здесь проживало около двух тысяч человек, которые занимались рыболовством. Однако из-за близкого соседства с Шанхаем, в котором рыбу ловили более современными способами — с помощью траулеров, ресурсы деревни истощились, жители остались без еды и работы. Со временем люди стали переезжать, и с начала 1990-х гг. в деревне почти никого не осталось. Сегодня в Хоутоувань постоянно живут пять человек, которые существуют на доходы от туристов.

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А путешествующих здесь бывает много: деревня невероятно живописна, поскольку практически полностью захвачена растениями.