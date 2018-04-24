Ещё
Пыльная буря накрыла иранский город
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пыльная буря накрыла иранский город 

Рамблер 2 часа назад
Об этом городе, расположенном в оазисе, известно с III тысячелетия до н. э., поэтому он по праву считается древним в Иране. Кроме того, его уникальная архитектура в 2017 году пополнила список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поскольку Йезд расположен в суровых условиях пустыни, все постройки и сооружения в нем устроены так, чтобы у жителей была возможность пережить жару, сильные ветра и регулярные песчаные бури. Купольные глиняные сооружения устойчивы к воздействию ветра и дают достаточно прохлады, а система подземных каналов снабжает город водой.
Недавнюю песчаную стихию снял на видео местный житель и фотограф Хади Ахонди. По его словам, буря оказалась настолько сильной, что невозможно было разглядеть небо, и многие районы города накрыла тьма, так как из-за пыли не было видно солнца.
Кроме того, очевидцы утверждают, что не меньше десяти человек обратились в больницы с проблемами дыхания.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В мае Рим может погибнуть7
Полячка потратила $42000, чтобы стать Барби20
О чем может рассказать цвет глаз человека10
Кому давали фамилии на «чук»78
Впечатляющие фотографии появления человека на свет81
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
10:20
Самолёты миллионеров показали изнутри
Вещи
11:27
Люди, которые «жили на других планетах»
Безумный мир
11:25
Нескромные вопросы, которые вы хотели задать
Безумный мир
04:38
Трещина, появившаяся в Африке, расколет континент
Безумный мир
10:31
Самые известные фокусы разоблачили
Безумный мир
01:23
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе
Безумный мир
10:13
Гаджеты из будущего, которые уже можно купить
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение