Пыльная буря накрыла иранский город

Об этом городе, расположенном в оазисе, известно с III тысячелетия до н. э., поэтому он по праву считается древним в Иране. Кроме того, его уникальная архитектура в 2017 году пополнила список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Поскольку Йезд расположен в суровых условиях пустыни, все постройки и сооружения в нем устроены так, чтобы у жителей была возможность пережить жару, сильные ветра и регулярные песчаные бури. Купольные глиняные сооружения устойчивы к воздействию ветра и дают достаточно прохлады, а система подземных каналов снабжает город водой.

Недавнюю песчаную стихию снял на видео местный житель и фотограф Хади Ахонди. По его словам, буря оказалась настолько сильной, что невозможно было разглядеть небо, и многие районы города накрыла тьма, так как из-за пыли не было видно солнца.

Кроме того, очевидцы утверждают, что не меньше десяти человек обратились в больницы с проблемами дыхания.