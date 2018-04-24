Удивительные пешеходные мосты 

1/10 Китай. По всей стране располагаются технически инновационные объекты, и даже пешеходные мосты власти решили сделать современными и модернизированными. В Шанхае, к примеру, глаза радует мост, построенный над оживленным перекрестком. Подняться на него можно посредством лестницы, эскалатора и даже лифта. Фото: Anews

2/10 Грузия. Мост Мира, который разместился в Тбилиси, считается одной из визитных карточек столицы, но некоторые местные считают объект уродливым, заявляя, что он портит виды. Дело в том, что конструкция установлена в исторической части города, но ночью она подсвечивается светодиодами, что не вписывается в атмосферу данного района. Фото: Anews

3/10 Также в Грузии можно найти еще один пешеходный мост протяженностью 540 м, соединяющий два берега реки Ингури. Впрочем, местные недовольны и этой постройкой, поскольку она частично выполнена из дерева. Фото: Anews

4/10 Сингапур. Многие эксперты считают мост-дракон красивейшим среди подобных объектов в мире, поскольку формой походит на традиционного для Поднебесной карнавального дракона. Само сооружение выполнено из железа и дерева, а также здесь можно не только устроить прогулку, но и отдохнуть на скамейках и заниматься активными видами спорта. Фото: Anews

5/10 В Сингапуре также расположен необычный мост-ДНК, который получил свое название из-за двойной спирали. Фото: Anews

6/10 Нидерланды. В городе Пюрмеренд располагается изогнутый мост, который также называют “мостом Мебиуса”. Он соединяет между собой историческую часть города с относительно современным районом, а его наивысшая точка разместилась на высоте порядка 12 м. Фото: Anews

7/10 В Роттердаме, между тем, можно найти еще один интересный мост, который известен во всем мире. Эта конструкция не может похвастаться красотой или необычными архитектурными решениями, но он известен из-за того, что был построен благодаря добровольным взносам. Фото: Anews

8/10 Германия. В городе Оберхаузен можно найти нестандартный мост для пешеходов, который обернут одной спиралью, насчитывающей почти 500 колец. Этот объект имеет длину 406 м и размещается над рекой, соединяя один из ее берегов с островом посередине. Проект разработал художник Тобиас Ребергер, который задумал, что граждане смогут использовать его для неторопливых прогулок. Фото: Anews

9/10 Швеция. В Сёльвесборге в 2012 закончили строительство самого длинного моста Европы, который растянулся на 760 м. Здесь могут свободно перемещаться не только пешеходы, но и любители велопрогулок, а ночью мост красиво освещается светодиодами разных цветов. Фото: Anews