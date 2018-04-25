Чем заняться в Цюрихе, если вы там впервые

Цюрих — банковский и финансовый центр Швейцарии, один из важных европейских аэроузлов и просто очаровательный город, где можно хорошо провести выходные.

Поесть фондю

Знатоки швейцарской кухни наверняка скажут вам, что фондю нужно пробовать исключительно на природе, где-нибудь в альпийской деревушке высоко в горах.

Но если забраться дальше Цюриха вы не планируете, то не лишайте себя гастрономического удовольствия. Фондю в Цюрихе уважают и готовить умеют, только сверните подальше с туристических троп — выйдет чуть более аутентично и чуть менее разорительно.

Для пущей аутентичности съесть фондю можно в красных кабинках напротив ресторана Walliser Keller. Когда-то они служили на самой настоящей канатной дороге неподалеку от Церматта. В одну кабинку помещается до четырех человек.

Самый простой вариант — классическое сырное фондю без всяких добавок. К нему вам подадут тарелку с хлебом, нарезанным кусочками. Макаете хлеб в горячий сыр, запиваете вином. Стандартной порции вполне хватит на двоих. Если чувствуете в себе потенциал съесть слона, берите фондю с ветчиной — это еще более сытно и калорийно.

Покататься на фуникулере

Фуникулер Polybahn — не просто туристический аттракцион, а самый настоящий общественный транспорт, которым активно пользуются местные жители, особенно студенты. Он поднимает прямо к зданию Цюрихского университета. Отсюда открывается симпатичный вид на левобережную часть города, с ее крышами и шпилями.

На смотровой площадке одуряюще пахнет кофе (не иначе как из студенческой столовой), а прямо перед входом в монументального вида здание продают хот-доги и прочий фаст-фуд по доступным ценам. Студенческий билет не спрашивают, так что, если хотите сэкономить на ланче, занимайте очередь.

Увидеть витражи Марка Шагала

Они находятся в церкви Фраумюнстер, которая считается одним из символов Цюриха. Вход в церковь платный и обойдется вам в 5 швейцарских франков (евро тоже принимают, но курс грабительский). В стоимость входит небольшая брошюра с основной информацией или аудиогид.

Внутри церковь выглядит примерно так же, как все протестантские храмы — строго, серо, без излишеств. Но стоит поднять глаза на витражи, и все вокруг преображается, как будто вы взяли в руки раскраску и карандаши. Фотографировать внутри строго запрещено, поэтому запоминайте и попробуйте потом описать эту красоту словами.

Подняться на холм

Если хотите знать, откуда есть пошел Цюрих, то вам на холм Линденхоф. Именно отсюда начинается история города, который впоследствии прославился на весь мир как финансовый центр Швейцарии.

С холма открывается, пожалуй, лучший вид на правобережную часть города и окрестности: даже Альпы на горизонте в ясную погоду вполне различимы. Местные приходят сюда поиграть в шахматы или просто прогуляться. Время от времени на Линденхофе проводят фестивали и прочие веселые мероприятия на радость горожанам и туристам.

Пройтись по Банхофштрассе

На Банхофштрассе лучше всего можно почувствовать, как бьется сердце Цюриха. Дорогие машины, пестрые толпы прохожих, роскошные бутики, часовые магазины всех известных марок и многочисленные кафе, предлагающие апероль по цене сытного ужина — всем этим каждый день живет центральная улица Цюриха.

Но не пугайтесь раньше времени: помимо Prada и Chanel , здесь представлены и куда более демократичные магазины: чем ближе к вокзалу, тем ниже цены. Платье с Банхофштрассе за 9 франков — вполне себе реальность, проверено.

Купить сыр (и немного шоколада)

Или наоборот, если именно так подсказывают ваши вкусовые предпочтения. И сыр, и шоколад в Швейцарии совершенно прекрасны и заслуживают занять место в вашем багаже. Хозяйке на заметку: супермаркеты Migros и Coop находится прямо в здании аэропорта Клотен. Так что, если не успели отовариться в центре города, вам сюда.

Как добраться?

Прямые рейсы из Москвы выполняют авиакомпании Swiss и «Аэрофлот»

Где жить?

В Цюрихе представлены отели ведущих мировых сетей, поэтому выбор зависит исключительно от ваших предпочтений и бюджета. Если расположение имеет значение, присмотритесь к бутик-отелю Marktgasse в Старом городе.

Более центральное расположение придумать сложнее: до ратуши вы дойдете ровно за минуту. Лаконичные номера, доброжелательный персонал, бесплатный чай и кофе, шустрый Wi-Fi, а еще милейший бар на первом этаже, где вполне можно скоротать вечер за бокалом белого. Внимание шопоголиков: прямо напротив отеля расположен магазин COS.

На чем передвигаться?

Лучше всего — пешком, чтобы не упустить ничего важного. Но Цюрих холмист, поэтому вы рискуете быстро устать. Система транспорта в городе очень удобная, но не дешевая: чтобы сэкономить, купите туристическую карточку Zurich card, которая позволит вам не только совершенно бесплатно кататься на трамваях и автобусах, но еще и обеспечит приличную скидку (до 100%) на вход в музеи.

Ездить по Цюриху на машине — сомнительное удовольствие. Пробки в центре — обычное дело, а вечером даже близлежащие трассы могут немного тормозить. Но если вы захотите отправиться в горы или, например, в одно из соседних государств — Германию, Австрию или Лихтенштейн — офис компании Avis находится недалеко от Центрального вокзала.

Арендовать автомобиль класса C (влезете и вы, и чемоданы) можно за 293,02 евро на 5 дней. Сейчас в Avis проходит Глобальная распродажа, и если вы забронируете машину до 31 мая и арендуете до 30 июня, то сэкономите до 20%. Например, в Швейцарии со скидкой по распродаже можно сэкономить 30 евро.

Про степень комфорта можно ничего не говорить, а автобаны в Швейцарии прекрасные. Кстати, в стоимость аренды машины входит «проездной», который клеится не лобовое стекло и дает право проезда по всем платным трассам страны. Ни в чем себе не отказывайте до самой границы с Австрией!