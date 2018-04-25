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Загадочные места, найденные на гугл-картах
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Загадочные места, найденные на гугл-картах 

Рамблер 3 часа назад
Красоту некоторых уголков Земли видит только тот, кто поднимается на большую высоту. Но есть люди, которым не дают покоя странности и загадки, поэтому они ищут удивительное повсеместно. Невероятные находки порой случаются даже при изучении google-карт. Вот что нашли энтузиасты:
1. Уштугайский квадрат (Казахстан). Это расположенные в кустанайской степи геоглифы, которые созданы из линий, образованных земляными курганами. Квадрат состоит из 101 кургана, и они явно рукотворные, а возраст их — около 8 000 лет.
2. Структура Ришат (Мавритания), которое также именуют «Око Сахары». Образование состоит из системы кругов, внешний круг имеет диаметр 50 км.
3. Круглый остров в болотах Аргентины. Странный объект изначально приняли за дефект обработки фотографий, но потом оказалось, что остров действительно существует. Он действительно идеально круглый и находится в круглом озере.
4. Гигант в пустыне Атакама (Чили). Гигантский геоглиф имеет длину 86 метров, а возраст оценили в 9 000 лет.
5. Озеро Тааль (Филиппины). Посередине этого пресноводного водоёма расположен вулкан, в его жерле — ещё одно озеро, а в нём — крошечный остров.
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