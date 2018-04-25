Самые маленькие страны мира

Мы привыкли к тому, что наша страна огромна. Однако на планете есть крошечные государства, которые размещаются на очень скромных территориях. Некоторые страны настолько малы, что в их реальность сложно поверить. Возможно, после просмотра ролика вам захочется отправиться в эти любопытные уголки.

1. Республика Мальта находится в Средиземном море на островах. Общая площадь всех островов — всего 316 кв. км.

2. Мальдивы — это тоже островное государство. В его составе около 1 200 островов, но они невелики, а общая их площадь — 298 кв. км.

3. Лихтенштейн. Мини-государство в Западной Европе с площадью 160 кв. км.

4. Сан-Марино расположено на территории Италии. Площадь государства — 61 кв. км. Кстати, живёт в Сан-Марино около 32 000 человек, а 50 из них служат в местной армии.

5. Самое маленькое государство в мире — Ватикан. Это действительно странно, но площадь страны — всего 0,44 кв. км, а население — 1 000 человек.