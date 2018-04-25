Ещё
Самые маленькие страны мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые маленькие страны мира 

Рамблер 3 часа назад
Мы привыкли к тому, что наша страна огромна. Однако на планете есть крошечные государства, которые размещаются на очень скромных территориях. Некоторые страны настолько малы, что в их реальность сложно поверить. Возможно, после просмотра ролика вам захочется отправиться в эти любопытные уголки.
1. Республика Мальта находится в Средиземном море на островах. Общая площадь всех островов — всего 316 кв. км.
2. Мальдивы — это тоже островное государство. В его составе около 1 200 островов, но они невелики, а общая их площадь — 298 кв. км.
3. Лихтенштейн. Мини-государство в Западной Европе с площадью 160 кв. км.
4. Сан-Марино расположено на территории Италии. Площадь государства — 61 кв. км. Кстати, живёт в Сан-Марино около 32 000 человек, а 50 из них служат в местной армии.
5. Самое маленькое государство в мире — Ватикан. Это действительно странно, но площадь страны — всего 0,44 кв. км, а население — 1 000 человек.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американка сменила пол и стала известным бодибилдером4
Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни83
Самые большие обманы в истории2
«Голгофа»: как Андропов хотел ликвидировать СССР70
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
05:07
Самые большие обманы в истории
Истории
11:19
Самые маленькие страны мира
Места
05:33
Загадочные места, найденные на гугл-картах
Места
13:21
Секреты известных брендов, о которых они молчат
Вещи
10:37
Тайные послания, которые передали из Средневековья
Вещи
10:20
Самолеты миллионеров показали изнутри
Вещи
11:27
Люди, которые «жили на других планетах»
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение