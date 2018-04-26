Как побывать в Чернобыле: 5 работающих способов

Более 30 лет назад техногенная катастрофа невероятных масштабов поразила весь мир. Сегодня территория Чернобыля и Припяти остается одним из самых интересных и самых мрачных памятников человечества. Вот только попасть сюда и увидеть все своими глазами будет совсем не просто.

Официальный тур

Можно и вовсе ничего не придумывать, а просто взять и купить самый настоящий туристический тур по окрестностям саркофага. Контакты профессиональных гидов с легкостью подскажет Google , изучите отзывы и выбирайте. Обычный маршрут выглядит так: прогулка по Припяти, визит в Чернобыль, окрестности атомной электростанции и визит к радиолокационной станции.

Сотрудник зоны

Вариант для тех, кто хочет полностью погрузиться в жизнь зоны отчуждения. На данный момент вокруг Чернобыля проводятся работы по строительству нового саркофага, реставрации старых зданий и демонтаж полуразрушенных объектов. Попасть на такую работу будет, конечно, сложно, но это вполне реально.

Сталкерство

Способ для самых отчаянных (мы делать этого не рекомендуем). Сталкеры-нелегалы считают проход в зону настоящим подвигом и собирают целые группы на форумах, посвященных этому. Проще всего пробраться к Припяти и окружающим территориям, а вот сам саркофаг и «Дуга» охраняются очень надежно. Еще раз предупреждаем — наказание за такую самодеятельность может быть весьма суровым, да и опасность того же радиационного заражения все еще очень велика.

Медиапутешествие

Вариант для самых ленивых и не любящих лишний риск. Можно вовсе никуда не ехать, а просто посмотреть документальные фильмы, где досконально воссоздана вся атмосфера погибшего региона. К примеру, отлично получился фильм «Чернобыль: хроники молчания». Чуть более интересный, но несколько фантастический сериал «Чернобыль: Зона отчуждения» также стоит внимания.

Туристическая зона

Никуда не торопитесь? Отлично — лет через десять в Чернобыле планируют открыть самую настоящую туристическую зону. Не нужно больше искать полулегальных гидов по форумам: купите путевку в агентстве и отправитесь смотреть на Припять и Саркофаг с комфортом.