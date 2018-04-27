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На Мальдивах построят подводную виллу в коралле
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На Мальдивах построят подводную виллу в коралле 

Forbes.ru 14 часов назад
Фото: forbes.ru
На курорте Conrad Maldives Rangali Island походит к завершению строительство первой подводной виллы. На курорте уже 13 лет действует подводный ресторан Ithaa, теперь клиенты, как пассажиры подлодки или космонавты на орбите, увеличивают свой срок пребывания: под водой теперь не просто ужинают, но и ночуют. Новую резиденцию назвали Muraka, что означает «коралл», она спроектирована таким образом, чтобы аккуратно вписываться в островной риф. Как и подводный ресторан, виллу спроектировало архитектурное бюро Crown, а строит новозеландская компания M J Murphy Ltd, специализирующаяся на аквариумных технологиях.
Подводный номер представляет собой двухъярусную конструкцию, состоящую из надводной и подводной частей. Внизу расположены спальня с кроватью размера king size, жилая зона, ванная комната и спиральная лестница, ведущая в гостиную над поверхностью моря. Подводная часть опущена 5-метровую глубину, поэтому постояльцы смогут беспрерывно наслаждаться морскими пейзажами. При строительстве резиденции были использованы самые последние технологии, однако, принцип остался тем же, что и при погружении первого в мире подводного ресторана Ithaa: изогнутый акриловый купол, создающий панораму на 180 градусов, позволяющий любоваться красотами подводной жизни Индийского океана.
Верхний уровень состоит из спальни с двумя кроватями, ванной, домашнего спортзала, комнаты дворецкого, помещения охраны, зоны гостиной, кухни, бара и столовой, выходящей на террасу. На противоположном конце виллы находится зона отдыха, обращенная к рассвету и оборудованная infinity-бассейном. Здесь устроены дополнительная спальня с кроватью king size и ванная комната с панорамными видами. Muraka вмещает 9 гостей.
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