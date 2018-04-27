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5 мест на Земле, где не работает гравитация
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5 мест на Земле, где не работает гравитация 

Рамблер 1 час назад
Звучит фантастически, не правда ли? А ведь такие места есть на нашей планете на самом деле. Всем известная история о том, как великий ученый Исаак Ньютон пришел к открытию закона о всемирном тяготении? Для тех, кто вдруг не знает или подзабыл: Ньютон сидел под деревом, как вдруг ему на голову упало яблоко, так, собственно, эта мысль о гравитации ему в голову и пришла.
Но знали ли вы о том, что существуют на Земле такие места, где этот закон не работает? Видели ли вы когда-нибудь своими глазами водопады, текущие вверх, а не вниз? А как насчет места, в котором вы смогли бы абсолютно устойчиво стоять под практически любым углом? Или машину, которая катится в гору с заглушенным двигателем, а не с нее? Смотрите видео и тогда нам не придется вам об этом рассказывать — вы все увидите сами. Только не пробуйте ходить по стене у себя дома, если вы конечно живете не в одном из перечисленных мест.
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