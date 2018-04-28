Самые необычные услуги отелей разных стран мира

Комната плача, секс-игрушки, картон вместо постели: что еще рады предложить гостям в отелях.

«Комната плача»

В одном из Японских отелей в прошлом году действовало оригинальное предложение — номер для рыданий. Его предлагали женщинам, чтобы те могли, выплакавшись, преодолеть стресс. Способствующая «слезливому настроению» атмосфера создавалась сентиментальными фильмами, трогательными мультфильмами, комиксами и книгами с грустными историями. Также номер был заполнен мягкими салфетками.

Рыбка-друг

В британском отеле Happy Guests Lodge заботятся о тех, кому одиноко. Своим постояльцам они предлагают посуточную аренду золотых рыбок. И путешествующие без компании очень часто пользуются этой возможностью!

Класс «бомж»

В Шведском отеле Faktum каждый желающий может на себе испытать, что такое быть бездомным. У постояльцев даже есть выбор: переночевать под мостом, на скамейке в парке или у реки. Спать можно в простенькой палатке, на картонках, газетах и т.д. Таким уникальным предложением отель хочет обратить внимание общественности на проблему бездомных людей. Кстати, деньги за номера идут им на помощь.

Здоровый сон

В Берлине гостям отеля Swissotel предлагают услуги под названием «Глубокий сон». Процедуры, входящие в пакет, помогают справиться с бессонницей, депрессией и даже лишним весом. Обладателю «Глубокого сна» предстоит утреннее лечение с помощью яркого света, дневное расслабление и вечерние процедуры перед отходом ко сну: лечение свежим горным воздухом, аромотерапия и полезные травяные напитки. Спят здесь на аудиоподушках, которые воспроизводят полезные для мозга ритмические мелодии.

Сексуальное меню

В канадском Drake Hotel вы можете заказать не только лепестки роз, сладости и вино, но и выбрать что-нибудь из широкого ассортимента секс-игрушек. В «Меню удовольствий» можно найти все: начиная от замшевых плетей и заканчивая разноцветными перьями. Конечно же, все секс-игрушки одноразовые.

Лагерь для взрослых

Благодаря этой программе взрослые люди могут наверстать упущенное и занятся тем, на что в обычной жизни им не хватает времени. Например, в отелях AKA Central Park можно пойти на уроки танцев, кулинарный кружок, заняться живописью, театральным и цирковым искусством, верховой ездой и т.д. Также здесь предлагают спектр услуг по релаксации и омоложению.

Путь к просветлению

В одном из отелей Никарагуа постояльцы могут стать участниками древних ритуалов индийских мудрецов и тибетских монахов. Здесь предлагают процедуры по очищению ауры, аюрведический массаж, способствующие просветлению занятия, обертывание травами и некоторые сакральные ритуалы, воздействующие на «третий глаз».