В Китае перебегающих на красный «остановят» водой

В одной из провинций Китая придумали новый способ борьбы с пешеходами-нарушителями.

Теперь всех желающих перебежать дорогу на красный свет будут пугать с помощью водного пара и лазера.

Как передает китайское информагентство Синьхуа , транспортная полиция города Дае в провинции Хубэй на одном из городских перекрестков установила систему из пяти специальных металлических пилонов. Система выполняет две функции: распознает нарушителя по лицу и предупреждает его.

Центральные пилоны выпускают пар в случае, если зазевавшийся пешеход начнет переходить дорогу на красный свет. При этом звучит голосовое предупреждение, а также включаются зеленые и красные мигающие лампочки.

Уже подведены первые итоги работы системы. Полиция отмечает, что количество перебегающих дорогу на красный существенно сократилось.