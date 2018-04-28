В Китае перебегающих на красный «остановят» водой 

В одной из провинций Китая придумали новый способ борьбы с пешеходами-нарушителями.
Теперь всех желающих перебежать дорогу на красный свет будут пугать с помощью водного пара и лазера.
Как передает китайское информагентство Синьхуа, транспортная полиция города Дае в провинции Хубэй на одном из городских перекрестков установила систему из пяти специальных металлических пилонов. Система выполняет две функции: распознает нарушителя по лицу и предупреждает его.
Центральные пилоны выпускают пар в случае, если зазевавшийся пешеход начнет переходить дорогу на красный свет. При этом звучит голосовое предупреждение, а также включаются зеленые и красные мигающие лампочки.
Уже подведены первые итоги работы системы. Полиция отмечает, что количество перебегающих дорогу на красный существенно сократилось.