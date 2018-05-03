Куда поехать в мае: лучшие варианты

За окошком месяц май, и если ждать лета у вас не осталось никаких сил, самое время собрать чемодан и рвануть куда-нибудь, где тепло, вкусно и весело.

Уже совсем скоро, 5 мая, на эко-курорте Emirates One&Only Wolgan Valley в Австралии пройдет концерт Сиднейского симфонического оркестра специально для гостей курорта. В программе два камерных выступления струнно-флейтового квартета, а также великолепный дегустационный ужин от шефа Нэнси Кинчела в ресторане Wolgan Dining Room. После ужина у гостей курорта будет уникальная возможность познакомиться с музыкантами Сиднейского симфонического оркестра во время дегустации вина и сыров. В общем, если вы сейчас как раз на пути в Австралию, то у вас есть все шансы успеть!

Сеть Autograph Collection Hotels, часть Марриотт International, объявила об открытии первого отеля в Грузии. Им стал Paragraph Resort & Spa, расположенный на берегу Черного моря в курортном городке Шекветили. Расположенный неподалеку от пляжей с магнитным песком и древнего соснового леса, Paragraph Resort & Spa подходит не только для отдыха, но и для проведения бизнес-мероприятий. Ну а детский клуб, кинотеатр, зиплайн, велодорожки и крытый аквапарк делают отель идеальным местом для семейного отпуска.

В Римини после масштабной реставрации открылся легендарный кинотеатр Fulgor, связанный с именем великого режиссера Федерико Феллини. Кинотеатр станет местом проведения знаковых мероприятий, центром интеллектуального творчества и еще одной культурной достопримечательностью региона Эмилия-Романья. Помимо новинок итальянского и международного кинематографа в кинотеатре будут демонстрироваться ретроспективы фильмов Феллини и других режиссеров, работавших с ним и повлиявших на его творчество. Если окажетесь неподалеку, обязательно загляните!

Отель Mandarin Oriental, Прага запустил специальное предложение Prague Zoo Adventure для семейного отдыха. Гости, воспользовавшиеся этим предложением, отправятся на водную прогулку от отеля до пражского зоопарка на небольшом теплоходе. При заселении в отель Mandarin Oriental маленьких гостей ждет множество сюрпризов — сладкие угощения, головоломка из зоопарка, а также карта с пропуском на территорию самого зоопарка.

Ну а Mandarin Oriental, Гуанчжоу позаботился о том, чтобы его гостям не пришлось расставаться со своими домашними питомцами на время путешествия. В роскошных номерах отеля четвероногих гостей ждут такие удобства, как миски для воды и корма, уютные лежанки для отдыха, а также приятные сюрпризы! Мимими!

19 мая Fairmont Hotels & Resorts приглашает отпраздновать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в своих отелях по всему миру. Гостей будут ждать специальные предложения и различные мероприятия, приуроченные к этому знаменательному историческому событию: например, прямая трансляция свадьбы и королевский завтрак в The Plaza (США, Нью-Йорк) или королевское чаепитие с Veuve Clicquot Rose и свадебный мини-торт в Fairmont Rey Juan Carlos I (Испания, Барселона). Вы приглашены!

Hyatt Regency London — the Churchill тоже предлагает своим гостям королевские возможности, чтобы отпраздновать предстоящую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Гости со всего мира смогут почувствовать себя членами королевской семьи, остановившись в уникальном сьюте Royal и попробовав все любимые блюда жениха и невесты. Шеф-повар ресторана the Montagu разработал эксклюзивное меню, которое будет доступно только в день свадьбы, 19 мая 2018 года, и гости Королевского сьюта смогут попробовать его в собственной роскошной столовой.

Французский винный бренд Mouton Cadet вновь станет партнером 71-го Каннского кинофестиваля и уже 9 мая откроет двери Mouton Cadet Wine Bar в Каннах. Новая тема вечеринок The Sunset Aperitif, которые традиционно становятся самыми яркими событиями на Французской Ривьере, идеально отражает французский l'art de vivre и отдельно — семейное гостеприимство компании Baron Philippe de Rothschild. Также в этом году Mouton Cadet Wine Bar по традиции выпускает лимитированную серию вин Mouton Cadet Limited Edition 2018 в честь Каннского кинофестиваля.

10 мая после реновации открывает сезон отель Maçakızı, который на протяжении десятилетий считался тщательно охраняемым секретом Бодрума. Номера Maçakızı никогда не появлялись в продаже на сайтах-агрегаторах, зато информация об отеле передавалась из уст в уста. Именно отсутствие случайной публики привлекало сюда джет-сеттеров со всего мира. Отель расположен на северном побережье полуострова Бодрум в очаровательной рыбацкой деревне Тюркбюкю. До аэропорта Бодрум можно добраться за 40 минут, а до центра города Бодрум — за 22 минуты. Рядом с отелем находятся такие достопримечательности, как Замок Святого Петра в бодрумском порту, а также руины мавзолея в Галикарнасе, одного из семи чудес света. 53 номера и 21 люкса Maçakızı украшены живописью знаменитого турецкого художника Суата Акдемира. В каждом номере можно найти подушки с утиным пухом и щепоткой лаванды, созданные модным дизайнером Рифатом Озбеком специально для отеля. Из окон 23 номеров открываются виды на средиземноморский сад, другие же 30 номеров предлагают полюбоваться видами Эгейского моря в обрамлении ярко-розовых бугенвиллий. Вашим друзьям в «Инстаграме» останется только завидовать!

Если в ваших планах было посещение Каппадокии, то записывайте: у подножья величественной скалы-крепости Учхисар, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО , находится Museum Hotel, единственный в Турции отель ассоциации Relais & Chateaux. В начале 2018 года Museum Hotel был избран лучшим эксклюзивным отелем в мире. Номера-пещеры украшены бесценными вещицами Оттоманского, Сельджукского, Римского и Хеттского периодов истории Турции.

Каждый из 30 современно оснащенных сьютов отеля посвящен определенной тематике и украшен антикварными предметами. Во всех номерах есть джакузи, а в некоторых — краны с красным и белым местным вином (во дела!), а из окон открывается потрясающий вид на долину Каппадокии, где круглый год на рассвете взмывают в небо сотни воздушных шаров. Рядом с отелем только что открылся уникальный отреставрированный исторический комплекс Maara Konak, включающий залы на двух этажах вместимостью 140 человек. Это прекрасное место для проведения свадебных и прочих торжеств. Церемонию можно провести на панорамной открытой террасе с видом на космический ландшафт Каппадокии.

С 18 по 27 мая в Four Seasons на Кипре пройдет Неделя мороженого, во время которой все ценители самого летнего лакомства смогут попробовать авторские вариации на самые изысканные классические сорта. шеф-кондитер Димитрис Хаджияннис удивит гостей невероятным сочетанием вкусов, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных гурманов. Хороша новость для сторонников ЗОЖ: мороженое в Colors Café готовится из свежих продуктов без использования добавок и консервантов, поэтому содержит в три раза меньше калорий.

В историческом Hotel de Crillon, a Rosewood Hotel в Париже новый главный кондитер — Пабло Жикель. Пабло родился в Стране Басков и вырос в Бретани, где проходил обучение ремеслу в престижной Школе гостеприимства Ploufragan, стажировался с шефами, отмеченными наградой «Лучший работник Франции». До своего назначения в Hotel de Crillon молодой шеф успел поработать под началом главных кондитеров парижских отелей Peninsula и Le Bristol. Его меню Le Goûter des Ducs — это французская версия five o'clock tea, отдающая дань уважения Марии-Антуанетте, с которой связана история Hotel de Crillon.

Это настоящая чайная церемония из трех частей с авторскими сладостями Fleur de Jasmin (пирожное из мякоти кокоса, ароматизированной жасминовым чаем, с малиной и апельсиновым цветом), Chou d’Amour (тарт татен с яблоками сорта Шантеклер с кремом дипломат) и шоколадными Hématite или Eclat, каждый из которых подается в разной текстуре. Меню доступно в ресторане Jardin d'Hiver с 14.30 до 18.00. Стоимость: 60 евро с горячим напитком на выбор.

Вьетнамский отель Six Senses Ninh Van Bay добавил в список оздоровительных услуг своего спа-центра новую потрясающую методику. Ставшая невероятно популярной в нескольких курортах Six Senses воздушная йога, известная также как «аэройога» или «йога в гамаках», объединяет растяжку, работу над дыханием и медитацию с воздушной гимнастикой. Во время занятий воздушной йогой используется гамак, сделанный из мягкой и эластичной парашютной шелковой ткани, который подвешен к потолку и необходим для поддержания веса тела во время последовательности асан.

Эта методика основана на принципе восстановления гармонии тела и разума, присущем традиционной практике йоги. Невесомость позволяет устранить скованность позвоночника и раскрыть суставы, способствуя снятию стресса и напряжения.

Благодаря использованию гамака гости смогут укрепить мышцы, найти равновесие и выстроить правильное положение тела не только при выполнении сложных перевернутых поз, но и в большинстве асан. Стоимость 60-минутной сессии — от 125 USD для двух человек.