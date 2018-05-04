Что находится за фасадом необычных отелей

Отправляясь на отдых, туристы первым делом покупают билеты и бронируют отель. Кому-то нравятся скромные гостиницы с ненавязчивым сервисом, а кто-то без ума от роскошных отелей с вип-обслуживанием. Но есть на планете места, где определённо захочется остановиться всем путешественникам. Итак, самые необычные отели мира.

1. Seaventures Dive Resort в Малайзии выстроен на бывшей нефтедобывающей платформе. Постояльцы живут в каютах рабочих, которые переоборудовали в комфортные номера, и развлекают себя дайвингом.

2. Giraffe Manor (Кения). Каждое утро гости отеля встречаются с жирафами и даже кормят их завтраком. Кстати, жирафы с легкостью заглядывают в окна второго этажа.

3. Costa-Verde (Коста-Рика). Гостиница обустроена в салоне списанного «Боинга-727».

4. Base Camp Bonn (Германия). Отель подойдёт тем, кто любит жить на колёсах. Гости выбирают, где провести ночь: в железнодорожном вагоне или в трейлере.

5. The Old Railway Station (Великобритания) — это бывшая железнодорожная станция и ретро-поезд, в котором купе превращены в гостиничные номера.