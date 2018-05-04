Ещё
Город, который действительно ушел под воду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эпекуэн: история аргентинской Атлантиды 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: Don't Panic
В 20-х годах прошлого века на берегу озера Эпекуэн в Аргентине был построен курортный город. Уникальные лечебные свойства водоема привлекали на его берега со всего мира тысячи желающих поправить здоровье и отдохнуть. Курорт процветал более полувека, пока в 1985 году он не погрузился под воду. Озеро Эпекуэн находится в 600 километрах к юго-западу от Буэнос-Айреса. От других горных озер водоем отличается уровнем солености. Концентрация соли в нем в десять раз выше, чем в океане. Озеро считается вторым по солености в мире после Мертвого моря. Соль и минералы, содержащиеся в воде, улучшают состояние кожи, снимают депрессию, лечат ревматизм, анемию и диабет. О всех его целебных свойствах знали еще с давних времен, но рядом с озером не было соответствующей инфраструктуры, поэтому те, кто хотел подлечиться, вынуждены были жертвовать комфортом, устраиваясь на берегу в привезенных с собой палатках.
Концентрация соли в озере в десять раз выше, чем в океане.
Постепенно на берегу озера выросла небольшая деревня, а слава о его «волшебном» эффекте докатилась даже до Европы. Глухой поселок начал превращаться в туристический курорт: повсюду строились санатории, отели и магазины. К городку протянули железнодорожную ветку, связывав его с Буэнос-Айресом. Долгое время главной проблемой города была нехватка пресной воды. Чтобы обеспечить ей город, было решено построить рядом водохранилище. Вместе с развитием транспортного сообщения это обеспечило городу постоянный поток туристов. Для жителей Южной Америки отдыхать на водах Вилла Эпекуэн стало традицией, которую вскоре подхватили и состоятельные европейцы. К 1960-м годам курорт принимал в год 25 000 отдыхающих. Население самого города достигло исторического пика в 1970-х годах, когда здесь насчитывалось более 5000 жителей. В 1978 г. в гидротехнической системе были обнаружены неисправности, из-за которых вода выплескивалась и затопляла пляжи. Для решения проблемы было решено делать сброс воды из Эпекуэн на поля орошения и укрепить берега курорта дамбой. В ноябре 1985 году ясную погоду сменили затяжные дожди. Под напором воды дамба не выдержала и произошел прорыв. Вода затопила город, а за пару недель ее уровень вырос на два метра. Жителям ничего не оставалось, как покинуть город, который с каждым днем уходил все больше и больше под воду.
К 1993 год Вилла Эпекуэн находился на глубине 10 метров под водой.
В 2000-х годах воды начали отступать. Сначала показались крыши домов, а вскоре и целые улицы. Вынырнувший из воды город представлял собой сплошные руины, напоминающие не то эхо войны, те то апокалипсиса. Несмотря на то, что от города остались лишь груды камней и обломки стен и крыш, среди бывших жителей Вилла Эпекуэн нашлись те, кто захотел вернуться. В 2011 году 81-летний Пабло Новак был единственным жителем города-призрака.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
Как выглядят самые необычные армии мира1
Австралия — фейк: в Сети не верят географии36
Младенца и тигрёнка нашли в багаже авиапассажиров1
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру61
Видео
01:28
Странный восход Луны удивил американцев
Места
07:45
В Антарктиде обнаружили «древний город»
Безумный мир
02:34
В Disney создали куртку виртуальной реальности
Вещи
10:01
Мастерство 80-го уровня: самые умелые работники
Люди
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:09
Развенчаны мифы, в которые все верили
Безумный мир
07:48
Что находится за фасадом необычных отелей
Места
11:53
Как выглядят самые необычные армии мира
Истории
05:40
Младенца и тигрёнка нашли в багаже авиапассажиров
Безумный мир Вещи
10:43
Наконец-то рассказали, как летают самолёты
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение