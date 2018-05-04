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Все ровно 

dom.lenta.ru 7 часов назад
Фото: @macenzo
Он снимает здания и улицы по всему миру. И они пугают своей симметрией.
Голландский фотограф Дирк Беккер — мастер идеально выстроенного кадра, игр с формами и перспективой. Он делает уличные фотографии, но часто по этим снимкам невозможно определить, где именно они сделаны. Мы почти не встретим на них узнаваемых городских объектов — только линии и текстуры.
При этом от них невозможно оторваться! Каждый кадр выверен до мелочей, и каждый — удивляет.
Поразительно, как наш хаотичный, находящийся в движении мир может давать настолько симметричные, выверенные в своих пропорциях отпечатки.
Раньше Беккер работал графическим дизайнером, и это чувствуется: его снимки — это городские паттерны.
Текстура и узоры заставляют на время забыть о том, что перед нами — здания и городские улицы.
Идеально выстроенная Вселенная Беккера действительно завораживает. Да, эти образы слишком хороши, чтобы быть правдой, — и все же на причудливые узоры из кусочков городской ткани хочется смотреть.
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