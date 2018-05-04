Все ровно

Он снимает здания и улицы по всему миру. И они пугают своей симметрией.

Голландский фотограф Дирк Беккер — мастер идеально выстроенного кадра, игр с формами и перспективой. Он делает уличные фотографии, но часто по этим снимкам невозможно определить, где именно они сделаны. Мы почти не встретим на них узнаваемых городских объектов — только линии и текстуры.

При этом от них невозможно оторваться! Каждый кадр выверен до мелочей, и каждый — удивляет.

Публикация от Dirk Bakker (@macenzo) 7 Апр 2017 в 5:01 PDT

Публикация от Dirk Bakker (@macenzo) 30 Мар 2017 в 4:59 PDT Поразительно, как наш хаотичный, находящийся в движении мир может давать настолько симметричные, выверенные в своих пропорциях отпечатки.

Раньше Беккер работал графическим дизайнером, и это чувствуется: его снимки — это городские паттерны.

Публикация от Dirk Bakker (@macenzo) 22 Апр 2018 в 6:02 PDT

Текстура и узоры заставляют на время забыть о том, что перед нами — здания и городские улицы.

Публикация от Dirk Bakker (@macenzo) 7 Апр 2018 в 5:36 PDT