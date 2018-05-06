Страны, в которых вы найдете невесту

Несомненно, самые красивые девушки живут в России, с этим никто спорить не станет. Но наших девушек на всех вряд ли хватит, да и список этот мы больше адресуем иностранцам или тем нашим мужчинам, которые переехали заграницу.

Первой в списке стран, в которых живут самые красивые представительницы слабого пола, является соседняя Украина. Несмотря на всю политическую обстановку, забывать о том, что там полно красавиц не стоит. Мужчин там меньше, чем женщин, поэтому, если вы холостяк, там вам непременно будут рады.

Затем Грузия. Пожалуй, не стоит объяснять, чем привлекательны черноглазые брюнетки этой страны. Да и хозяйками и мамами они являются прекрасными.

Для любителей экзотики — Пуэрто-Рико. Помимо невероятных красот природы вас ждут такие же восхитительные девушки с их бескорыстной доброжелательностью и очарованием.