Загадочные факты, которые никто не может объяснить

Большинство людей сегодня отказались от суеверий и предпочитают объяснять всё, что происходит вокруг, с помощью научных теорий. Однако иногда случаются истории, которым пока нет логичного объяснения. Вот лишь некоторые из них.

1. Путешествия во времени. Один из самых известных «туристов» — Эндрю Карлсин. В начале двухтысячных он появился на бирже, имея 800 долларов. За 2 недели Карлсин заключил 126 ненадёжных сделок, которые обогатили его на 350 миллионов долларов. Когда в 2003 году мужчину арестовали, он заявил, что приехал из 2256 года. Изучив в будущем архивы, он узнал о финансовой ситуации в 21 веке и прибыл в наше время, чтобы стать богатым. Пробыв недолго к тюрьме, Карлсин вышел под залог в 1 миллион долларов, который внёс за него неизвестный, и скрылся.

2. Странные природные явления. Кипящую реку в Амазонии обнаружили сравнительно недавно. Легенды о ней слагали индейцы, рассказывавшие, что в лесах есть река, которая варит жертв. Когда реку всё-таки нашли, выяснилось, что температура воды в ней — 86 градусов.

3. Затопленные древние города. В восьмидесятых годах возле японского острова Йонагуни дайверы обнаружили древний город. Под 15-метровой толщей воды пряталось украшенное орнаментом плато с террасами, край которого резко обрывался и уходил вниз на 27 метров. После того, как составили компьютерную версию города, учёные поразились его сходству с другими загадочными объектами — пирамидами Египта и индейскими городами в Америке.