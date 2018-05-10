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Показали тайный бункер Гитлера в Смоленске
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Показали тайный бункер Гитлера в Смоленске 

Рамблер 10 часов назад
Как говорили немецкие офицеры, укрытие фюрера представляло собой комплекс бетонных сооружений, расположенных под толщей земли. Предполагается, что площадь его составляла несколько километров. Сейчас этот бункер — настоящая загадка, от него остались лишь колодец и кубическое бетонное сооружение. 15 лет назад специалисты проводили здесь работы с применением специальной техники. Когда пол в доме взорвали, пошёл аммиак, что может говорить о наличии в подземелье органики (канализационных стоков, продуктовых складов). Однако всё равно ничего особенного они нашли. Тем не менее, вопросов остаётся масса. Достоверно известно, что над созданием объекта трудились советские пленные под руководством немецких инженеров. И часть сегодняшних исследователей уверена, что подземелье действительно существует, хотя есть и те, кто называет рассказы о нём просто легендой.
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