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В центре Тихого океана нашли древний город
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В центре Тихого океана нашли древний город 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Древнейшие руины, обнаруженные в самом центре Тихого океана, по словам ученых могут быть городами легендарной Атлантиды. Город называется Нан Мандол и находится на острове Понпеи — одном из отдаленных островов Тихого океана.
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Археологи выяснили, что раньше этот остров населяла древняя азиатская цивилизация, о которой практически не сохранилось никакой информации. Развалины города выглядят в этом месте очень странно: зачем кому-то возводить полис таких размеров в совершенном отдалении от прочей цивилизации?
Марк Маккой, антрополог Южного методистского университета Техаса сумел провести анализ коралловых украшений из гробницы, предположительно принадлежавшей одному из вождей города.
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Анализ показал, что город был построен примерно в 1800 году до нашей эры. Это гораздо раньше всех известных цивилизаций этого региона. Скорее всего, он и в самом деле был столицей древней цивилизации, о которой нам ничего не известно, но где, в таком случае, все остальные ее следы? На этот вопрос ученые ответить пока не могут.
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