Океан в Калифорнии замерцал неоновым свечением

Мерцание в воде выглядит немного зловеще.

7/7 Мерцание в воде выглядит немного зловеще.

И немного таинственно.

4/7 И немного таинственно.

Вода у калифорнийского берега замерцала неоновым свечением. Этому явлению есть природное объяснение! Все благодаря фитопланктону, который скопился в местной воде.

Это восхитительно красивое свечение происходит благодаря биолюминесценции. Проще говоря, океан мерцает неоном потому, что в нем скопились существа, способные излучать свет за счет белков внутри своего организма.

Свечение океана можно увидеть достаточно редко. Если вы когда-либо наблюдали это красивейшее явление природы, считайте, что вам крупно повезло!

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