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Океан в Калифорнии замерцал неоновым свечением
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Океан в Калифорнии замерцал неоновым свечением 

Рамблер 7 часов назад
Берега Южной Калифонии озарило необычное свечение.
1/7  Листайте фотогалерею.
Фото:
2/7  Красивое неоновое свечение - достаточно редкое природное явление.
Фото:
3/7  Завораживающе.
Фото:
4/7  И немного таинственно.
Фото:
5/7  Ночью океан окутывает волшебство.
Фото:
6/7  Магия природы.
Фото:
7/7  Мерцание в воде выглядит немного зловеще.
Фото:
Вода у калифорнийского берега замерцала неоновым свечением. Этому явлению есть природное объяснение! Все благодаря фитопланктону, который скопился в местной воде.
Это восхитительно красивое свечение происходит благодаря биолюминесценции. Проще говоря, океан мерцает неоном потому, что в нем скопились существа, способные излучать свет за счет белков внутри своего организма.
Свечение океана можно увидеть достаточно редко. Если вы когда-либо наблюдали это красивейшее явление природы, считайте, что вам крупно повезло!
Листайте нашу фотогалерею.
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