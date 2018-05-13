Океан в Калифорнии замерцал неоновым свечением 

Вода у калифорнийского берега замерцала неоновым свечением. Этому явлению есть природное объяснение! Все благодаря фитопланктону, который скопился в местной воде.
Это восхитительно красивое свечение происходит благодаря биолюминесценции. Проще говоря, океан мерцает неоном потому, что в нем скопились существа, способные излучать свет за счет белков внутри своего организма.
Свечение океана можно увидеть достаточно редко. Если вы когда-либо наблюдали это красивейшее явление природы, считайте, что вам крупно повезло!
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