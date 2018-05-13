Госдачи: где и как отдыхали советские лидеры

Госдачи стали отдельным явлением советского периода. Летние резиденции были не просто местом отдыха советских лидеров: зачастую им приходилась там работать и принимать иностранных гостей. Более того, некоторые госдачи, как, например, Форос, сегодня ассоциируются с важными вехами истории СССР.

Крым

Крым был излюбленным местом отдыха советских руководителей. Это подтверждается тем фактом, что здесь находится одиннадцать бывших госдач. Первая из них, получившая №4, располагалась в Юсуповском дворце, построенным в начале XX в. архитектором Николаем Красновым. С 1920-х гг. здесь отдыхало руководство НКВД. Сталин также любил останавливаться в Юсуповском дворце, который служил резиденцией советской делегации во время Ялтинской конференции 1945 г.

Другой дворец царского периода — Массандровский — не пришёлся по душе Иосифу Виссарионовичу. Сталинские дачи отличались простотой — вождь народов не любил роскоши и, помимо этого, страдал агорафобией, предпочитая жить в маленьких комнатах. Однако, расположенный неподалёку, сосновый бор понравился вождю. В 1949 г. здесь возвели деревянный домик, доставленный в разобранном виде из Москвы. Скромная дача Сталина получила название «Малая Сосновка» (госдача №3). В 1973 г. по распоряжению Л. И. Брежнева рядом с ней был построен павильон «Шатёр», в котором располагались переговорный и банкетный залы.

Леонида Ильича, в свою очередь, отдавал предпочтение госдаче № 1 в Новой Ореанде, построенной в 1955 г. при его предшественнике. Брежнев часто бывал здесь летом. Как вспоминал руководитель охраны генсека Владимир Медведев , Леонид Ильич вставал рано и любил подолгу плавать. Помимо этого, на госдаче № 1 генсек нередко встречался с иностранными лидерами. Так, например, в 1974 г. здесь остановился американский президент Ричард Никсон , прибывший с СССР для проведения своей третьей встречи с советским лидером.

Но самой известной крымской госдачей можно считать построенный при М. С. Горбачёве объект «Заря» в Форосе. На Форосской даче Михаил Сергеевич и его супруга Раиса Максимовна, которая принимала активное участие в строительстве резиденции, отдыхали в период с 1988 г. по 1991 г. «Зарю» можно назвать самой шикарной из всех резиденций советских лидеров. Здесь даже имеется эскалатор, ведущий к морю. Однако «Заря» стала несчастливым местом для последнего советского лидера. В августе 1991 г. он фактически оказался заложником своей резиденции во время путча ГКЧП.

Сочи

В 1920-х гг. члены Полибюро, приезжавшие в Сочи на лечение и отдых, останавливались в старых дореволюционных дачах. В 1933 г. было подписано постановление «О постройке дач в районе Сочи — Мацеста» на территории бывшего имения М. А. Зензиновой. Архитектором проекта был назначен М. И. Мержанов, построивший «ближнюю» дачу Сталина в Волынском. Сочинская дача была одной из самых любимых у Сталина. Единственное желание, которое он высказал при строительстве своей будущей резиденции — «никаких фонтанов». Сталин оставался верен своей любви к простоте. Дом, в котором вождь отдыхал по несколько раз в год не только в летний, но и зачастую в осенний период, действительно отличается скромностью. Но эта простота компенсируется за счёт красоты окружающих мест. Дача расположена на возвышенности между Агурским ущельем и Мацестинской долиной. Она буквально утопает в зелени, а из окон открывается вид на родные для Сталина Кавказские горы.

Сегодня в Сочи располагается единственная черноморская резиденция российского президента «Бочаров ручей», построенная в тот же период архитектором Мержановым, а затем реконструированная в 1950-е гг.

Абхазия

Первая госдача в Абхазии была построена при Сталине в 1935 г. До 1947 г. здесь было возведено ещё четыре особняка. Больше всего Сталин любил секретную дачу на Холодной речке около Гагры (госдача №18). Чем-то она напоминает сочинскую дачу вождя. Это двухэтажное здание, покрашенное в зелёный цвет, располагается на высоте более 300 м над уровнем моря и спрятано в гуще лесов. Ещё одна живописная абхазская госдача, построенная при Сталина, расположена на озере Рица. Однако здесь вождь народов бывал всего несколько раз.

Н. С. Хрущёв, отказавшийся отдыхать в домах Сталина, построил в Абхазии ещё два особняка, один из которых располагается рядом со сталинской резиденцией на озере Рица, где Никита Сергеевич встречался с Фиделем Кастро . Впоследствии Леонид Брежнев соединил два здания коридором.

Но самый роскошный особняк был построен в Абхазии Михаилов Горбачёвым. Его дача в Мюссере сравнима с настоящим дворцом: витражи, мрамор, фарфоровые и бронзовые люстры… Как и в случае с Форосской дачей, строительство велось под чётким контролем супруги генсека Раисы Максимовны.

К сожалению, в наше время многие абхазские дачи советских лидеров пребывают в полузапущенном состоянии из-за нехватки средств на их поддержание. Исключением можно считать дачу на Холодной речке, где сегодня находится резиденция абхазского президента.