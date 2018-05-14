Как Алабаму превратили в «платный туалет США»

Американский штат Алабама прозвали «платным туалетом США». Алабамцы опасаются, что их штат окончательно превратится в национальную свалку нью-йоркского дерьма. Мегаполисы давно не справляются с количеством фекалий, производимым растущим населением, и вынуждены отправлять их в другие штаты, отдавая предпочтение южным — из-за низкой цены. Местные власти, чтобы пополнить скудный муниципальный бюджет, готовы принимать «импортные» каловые массы, однако население категорически против того, чтобы содержимое сточных вод и другие отходы свозились на их земли со всей страны.

Последней каплей стали 200 вагонов фекалий из Нью-Йорка: поезд на два месяца застрял на территории одного из городков Алабамы, сводя с ума его жителей. Заявления властей, что подобный бизнес совершенно легален, а очищенные сточные воды безвредны, не действуют. «Дерьмовая война» Юга и Севера — в материале «Ленты.ру»

С ростом населения крупным американским городам пришлось решать проблему, от которой никуда не денешься, — утилизации человеческих фекалий. В США около 50 процентов человеческих экскрементов, извлеченных из сточных вод, превращают в удобрения. Еще 28 процентов свозят на полигоны, 17 процентов — сжигают. Однако при утилизации встают два вопроса — цена и экология.

Нью-Йорк и Нью-Джерси столкнулись с проблемой утилизации несколько десятилетий назад. До начала 90-х годов сточные воды очищались, из них выделялись биосолиды (органический осадок сточных вод), после чего они просто выбрасывались в Гудзон или Атлантику на расстоянии 106 миль от побережья. Однако в 1988 году, после того как экологи забили тревогу, Конгресс ввел федеральный запрет на сброс сточных вод в океан и дал региональным властям несколько лет на то, чтобы найти новый способ избавления от собственного дерьма. Нью-Йорк принял решение построить заводы по переработке отходов человеческой жизнедеятельности в удобрения для сельского хозяйства.

Идея была не нова — еще в 1920-х годов систему освоили в Милуоки, штат Висконсин. Сейчас примерно 90 процентов всех биосолидов перерабатываются в удобрения. Однако в Нью-Йорке гениальный бизнес-план едва не потерпел крах: после того как производство удобрения было налажено, оказалось, что фермеры опасаются использовать «продукт» из Нью-Йорка, подозревая, что он токсичен. Проблему решили, договорившись о поставках нескольким фермерам в Колорадо, и в 1992 году туда по железной дороге отправился первый состав из 17 вагонов, груженый нью-йоркскими удобрениями. По рассказам одного из местных фермеров, их всех охватила паника, они даже хотели покинуть землю, когда узнали, что «сточные воды из Нью-Йорка уже в пути». Однако вскоре сельские жители заметили, что у тех, кто использовал переработанные биосолиды из Нью-Йорка, урожай лучше, а вредителей на полях меньше, и на дерьмо жителей Нью-Йорка появился ажиотажный спрос. Мегаполис продолжал производить удобрения, а фермеры продолжали его покупать. Теперь составы с гранулированным удобрением уходили в Колорадо два раза в месяц. Самый длинный состав составил 153 вагона.

Со временем перед Нью-Йорком остро встал вопрос цены: производство удобрений из человеческих фекалий (а в день Нью-Йорк производит 1200 тонн биосолидов) и их транспортировка за тысячи километров по железной дороге влетали в копейку — сумма затрат достигала 100 миллионов долларов в год. В результате в 2012 году Нью-Йорк решил отказаться от такого способа переработки фекалий. Подрядчики использовали свалки близ мегаполиса, однако те значительно сократили количество принимаемых отходов.

Власти города, по всей видимости, не хотели разоряться на завод, аналогичный тому, что решает проблему в Вашингтоне: предприятие за почти полмиллиарда долларов утилизирует фекалии посредством сжигания. Руководство Нью-Йорка решило отдать предпочтение экономичному способу утилизации — платить компаниям-посредникам, которые просто вывозят биосолиды с глаз долой. Такой способ избавляться от человеческих отходов оказался в два раза дешевле.

Спасением для крупных городов в условиях экономии становятся южные штаты — местные операторы предлагают клиентам низкие цены на услуги утилизации. Компании заключают соглашения с властями в бедной американской глубинке, которые с готовностью дают разрешение на работу свалок и полигонов в обмен на рабочие места и постоянный доход, пояснил профессор сельской социологии Обернского университета в Алабаме Коннер Бэйли. Зачастую такие решения принимаются в ущерб интересам местных жителям и без их ведома.

Именно из-за подобной политики в Перри (бедном округе Алабамы, заселенном в основном афроамериканцами) расположился полигон, на котором происходит захоронение угольной золы (шлак от сгорания каменного угля, в состав которого могут входить тяжелые металлы) с электростанции в соседнем штате Теннесси. В городе Юнионтауне, который тоже расположен в округе Перри, местные власти неоднократно выдавали разрешение на работу оператору крупной свалки «Эроухед» (Arrowhead Landfill), которая принимает отходы из 33 других штатов и занимает площадь, равную двум Центральным паркам Нью-Йорка. Попытки местных жителей доказать, что их права нарушены, не приносят результата — местное агентство по охране окружающей среды утверждает, что достаточных оснований для этого нет.

Аналогичная история — в городе Эмилль, округ Самтер, где треть жителей находится за чертой бедности. Рядом с населенным пунктом расположена самая большая в Америке свалка токсичных отходов. Ее открыли в 1978 году по договоренности между местными властями и Chemical Waste Management, Inc., однако без согласования с местными жителями.

Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси также нацелились на полигоны на юге страны: мегаполис отправляет около 85 процентов своих человеческих отходов на полигоны в других регионах — в частности, в штатах Джорджия, Огайо и Алабама. Оставшиеся 15 процентов идут на удобрения в сыром и переработанном виде. Одной из компаний, которая помогает мегаполису избавиться от сточных масс, стала Big Sky Environmental, работающая в округе Джефферсон (Алабама). Компания в 2016 году выкупила землю под полигон, получила все необходимые документы у департамента охраны природы Алабамы и заключила договор с Нью-Йорком. По условиям сделки, Big Sky утилизирует около семи процентов всех фекалий Нью-Йорка, предназначенных для захоронения.

Мегаполис начал отправлять фекалии в Алабаму в 2017 году — там масса использовалась в качестве альтернативного покрытия для возвращения земле плодородия. Около года система работала, но жители сельских районов отчаянно сопротивлялись этой инициативе: по их мнению, экономическая выгода, которую сулят им операторы свалок и местные власти, не покроет негативных эффектов, связанных с близостью полигонов, — их круглосуточно преследует ужасный запах. «Мне и присниться не могло, что кто-то в Нью-Йорке смоет за собой в унитазе, а его содержимое окажется на моем заднем дворе», — заявил Чарльз Никс — мэр алабамского города Вест-Джефферсон, расположенного поблизости от полигона.

Именно в этот город прибывали составы Big Sky, груженые фекалиями из Нью-Йорка. На местном железнодорожном узле вся масса перемещалась на грузовики, а затем транспортировалась на полигон. Однако жалобы горожан касались не только отвратительного запаха, нашествия насекомых и самого факта, что фекалии жителей другого города свозятся на их территорию, — по утверждению жителей Вест-Джефферсона, при транспортировке грузовиками содержимое контейнеров вываливалось прямо на улицы напротив их домов, и при теплой погоде ситуация становилась невыносимой. Горожане также сообщали о «больших разливах» фекалий на дорогах: чтобы справиться с ними, приходилось вызывать пожарных-спасателей.

В августе 2017 года, менее чем через год после того, как Big Sky заключила договор с Нью-Йорком об утилизации биосолидов, компания столкнулась с серьезными проблемами: жители Вест-Джефферсона вынесли ей официальное предупреждение, а в начале 2018-го последовал полноценный запрет, после того как гражданам удалось доказать в суде, что резкий запах, сопровождающий деятельность Big Sky, нарушает местные законы о зонировании и не должен распространяться близ жилых домов.

Из-за судебного запрета Big Sky не успела разгрузить состав с фекалиями, прибывший из Нью-Йорка. Поезд отогнали в городок Пэрриш с населением менее тысячи человек, расположенный в 40 километрах от полигона, где он застрял на два месяца, хотя Big Sky обещала решить вопрос в короткие сроки. Состав прибыл в Пэрриш в феврале, когда температура воздуха еще не поднялась, и, по словам мэра Пэрриша Хизер Холл, сначала не доставлял беспокойства. Но уже в марте жители поняли, что находится буквально у них под носом. «Пахнет, как дохлое животное: ты чувствуешь запах и начинаешь оглядываться в поисках дохлой собаки или оленя», — пояснила Холл.

Когда власти попытались убрать поезд со своей территории, оказалось, что в отсутствие закона о зонировании (такого, как в Вест-Джефферсоне) компания не нарушает никакие местные нормы. Кроме того, экологические власти штата утверждали, что фекалии, хранящиеся в поезде, несмотря на запах совершенно безопасны. Между тем обстановка в городе становилась невыносимой: жителям домов, расположенных поблизости от железнодорожных путей, пришлось мазать носы мазью с перечной мятой, чтобы хоть как-то уменьшить запах фекалий и гнили.

Ситуацию удалось разрешить только в середине апреля: состав был опорожнен, и запах в городе постепенно выветрился. Пэрришу, как и Вест-Джефферсону, удалось добиться запрета в отношении Big Sky. Власти города отказали в выдаче лицензии компании и любым ее филиалам, им было предоставлено только временное разрешение для вывоза содержимого контейнеров за пределы города.

Big Sky оказалась в затруднительном положении: по словам ее представителя, у организации есть разрешение на работу в качестве оператора свалки близ Вест-Джефферсона и Пэрриша, а также разрешение от местных властей на использование биосолидов на полигоне, однако любая ее деятельность встречает отчаянное сопротивление. И это несмотря на якобы положительный экономических эффект для маленьких американских городов и абсолютную легальность. В разгар скандала вокруг поезда с фекалиями Big Sky ждал еще один неприятный сюрприз: Нью-Йорк отказался от поставок биосолида на полигон в округе Джефферсон.

Случай в Алабаме — не первый, когда Нью-Йорк просили больше не посылать свое дерьмо в другие регионы. Ранее два полигона в штате Пенсильвания отказались принимать биосолиды из мегаполиса — и тоже после жалоб на ужасный запах и заявления о нарушениях.

Нью-Йорк уже разработал новую стратегию борьбы с фекалиями: до 2020 года власти намерены увеличить финансирование на утилизацию отходов человеческой жизнедеятельности. К 2030 году мегаполис собирается выйти на полностью безотходное производство. Аналогичные цели перед собой поставили Вашингтон, Сиэтл, Сан-Франциско, Остин, Даллас и Лос-Анджелес.