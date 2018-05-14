Раскрыта ещё одна тайна пирамиды Хеопса

Из семи чудес света до сегодняшнего дня дожила лишь пирамида Хеопса. Её высота — 146 метров, а возвели её древние египтяне 4 500 лет назад. Учёные уже неоднократно исследовали это гигантское сооружение, но каждый раз пирамида, чуть приоткрыв одну тайну, подкидывает ещё несколько новых. И один из главных вопросов, на которые исследователи так и не могут дать однозначного ответа, — как же в Древнем Египте смогли возвести столь впечатляющее строение?

Некоторое время назад открылись новые факты, касающиеся строительства пирамид. Проводя раскопки в порту Вади эл-Джарф в Суэцком заливе международная группа археологов обнаружила уникальные свитки. В них подробно описывается процесс возведения пирамиды. После изучения свитков стало понятно, что каменные глыбы доставлялись к плато Гиза водным путём. Их переправляли на лодках с помощью групп по 40 человек. Для организации транспортировки прорыли канала, соединявшие каменоломни с Нилом. Непосредственно к пирамиде груз подтягивали на салазках.