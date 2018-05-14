Ветром надуло 

Эти дома строили, чтобы выжить. Теперь на них делают деньги.
12 мая в Нидерландах отмечается Национальный день мельника. Владельцы открывают для посетителей ветряные мельницы, обычно закрытые для публики. Предложение щедрое, но недостаточно: дома-ветряки, ничем не уступающие голландским, построены по всему миру. В некоторых даже можно жить — они функционируют как обычные отели. Немного истории и весь цвет гостинично-мельничной архитектуры — в подборке «Дома» и пользователей Instagram.
Это отель-мельница в небольшом курортном городке Брэнсоне, штат Миссури, США. Брэнсон славится как отличное место для культурного отдыха: здесь около полусотни театров и множество других развлекательных площадок — в общей сложности их больше, чем на раскрученном нью-йоркском Бродвее. Размещение в местных отелях стоит недешево, но за проживание в гостинице на фото просят немного — около трех тысяч рублей в сутки. В интернете можно найти весьма нелестные отзывы об отеле: в нем якобы живут тараканы и плесень.
В южноевропейских странах — Испании, Португалии, Италии, Греции, на Балканах — в Средневековье строились типичные мельницы-башни с конической крышей. Этот экземпляр не совсем классический, но и расположен он за пределами континентальной Португалии — в районе Прая на Азорских островах.
Отель Quinta Dos Moinhos в португальском Сетубале уже ближе к истине: местные дома-мельницы лаконичны, как хрущевки, но все же более привлекательны. На Booking.com гостиница заслужила рейтинг 9,1. Путешественник из России с никнеймом Matveev, правда, отелем остался не очень доволен: «Есть стиль, есть атмосфера, но пора делать ремонт, все устарело, обветшало».
Эта английская «мельничная» гостиница построена около живописного озера Калдекотт в Англии. Ценник начинается от трех тысяч рублей за ночь. Прогулки на свежем воздухе — бесплатно.
Калифорнийский вариант отеля-мельницы. Ветряк, понятно, современный, но выглядит вполне аутентично. Первое впечатление портят негативные отзывы в сети. На Tripadvisor многие из них озаглавлены так, что сразу становится ясно: лучше пожить в Best Western: «Кошмар», «Расстроена», «Прежде чем заселяться, проверьте комнату». Цена за постой тоже немаленькая — около шести тысяч рублей в сутки.