Ветром надуло

Эти дома строили, чтобы выжить. Теперь на них делают деньги.

12 мая в Нидерландах отмечается Национальный день мельника. Владельцы открывают для посетителей ветряные мельницы, обычно закрытые для публики. Предложение щедрое, но недостаточно: дома-ветряки, ничем не уступающие голландским, построены по всему миру. В некоторых даже можно жить — они функционируют как обычные отели. Немного истории и весь цвет гостинично-мельничной архитектуры — в подборке «Дома» и пользователей Instagram.

Это отель-мельница в небольшом курортном городке Брэнсоне, штат Миссури, США. Брэнсон славится как отличное место для культурного отдыха: здесь около полусотни театров и множество других развлекательных площадок — в общей сложности их больше, чем на раскрученном нью-йоркском Бродвее. Размещение в местных отелях стоит недешево, но за проживание в гостинице на фото просят немного — около трех тысяч рублей в сутки. В интернете можно найти весьма нелестные отзывы об отеле: в нем якобы живут тараканы и плесень.

Публикация от Andrew Hunter (@rewhunter) 2 Апр 2014 в 5:49 PDT

Публикация от Ana Luísa (@ana_luisa_sousa) 28 Мар 2018 в 5:45 PDT В южноевропейских странах — Испании, Португалии, Италии, Греции, на Балканах — в Средневековье строились типичные мельницы-башни с конической крышей. Этот экземпляр не совсем классический, но и расположен он за пределами континентальной Португалии — в районе Прая на Азорских островах.

Публикация от vmiguelo (@vmiguelo) 28 Июл 2017 в 10:33 PDT Отель Quinta Dos Moinhos в португальском Сетубале уже ближе к истине: местные дома-мельницы лаконичны, как хрущевки, но все же более привлекательны. На Booking.com гостиница заслужила рейтинг 9,1. Путешественник из России с никнеймом Matveev, правда, отелем остался не очень доволен: «Есть стиль, есть атмосфера, но пора делать ремонт, все устарело, обветшало».

Публикация от Matthew Puddefoot (@mpuddefoot) 16 Окт 2016 в 12:24 PDT Эта английская «мельничная» гостиница построена около живописного озера Калдекотт в Англии. Ценник начинается от трех тысяч рублей за ночь. Прогулки на свежем воздухе — бесплатно.