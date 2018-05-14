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Тест: отгадайте город, зная лишь его «прозвище»
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Тест: отгадайте город, зная лишь его «прозвище» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Прозвища давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Вспомните, наверняка и вам в школе их давали. Прозвище (применимо к человеку) — это дополнительное имя, придуманное в соответствии с характерной чертой того или иного человека, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии.
Но прозвища есть не только у людей. Так, в мире существуют города, имеющие неофициальные названия. Они отражают их суть, в некоторых случаях тесно связаны с историей или какими-то забавными случаями, в них произошедшими когда-то.
"Большое Яблоко", "Город невест", "Третий Рим" — далеко не весь перечень "прозвищ" известных городов. Получится ли у вас угадать их неофициальные названия?
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