Советы для отличного отдыха в любом отеле

Приходилось ли вам оставаться в отеле на ночь? А может, благодаря длительным командировкам, отели стали вашим вторым домом? И хотя поселение в гостиничном номере может означать возможность отдохнуть, бывают такие отели, которые лишь добавляют проблем. Благодаря нашим советам вы сможете разместиться в любом номере с комфортом.

В случае, если в вашем отеле за использование интернета взимается дополнительная плата, а вам необходимо зайти в Сеть со своего ноутбука, используйте свой смартфон.

Большинство современных телефонов могут превращаться в пункт раздачи Wi-Fi. Вам только останется подобрать подходящий тариф у оператора сотовой связи.

Нередко при сборе чемоданов мы берем вешалки с прищепками. Эти прищепки можно использовать как поставку для зубной щетки и ей не придется прикасаться к поверхностям в ванной комнате.

И хотя в отпуске мы стараемся избежать стирки, случается так, что без этого не обойтись. Для того, чтобы постирать вещь, возьмите полиэтиленовый пакет, положите его на слив в раковине и заполните монетками. Так вы сможете набрать в раковину воду для стирки, ведь не всегда заглушки есть в комплекте.

Если вам не хватает розетки, чтобы зарядить мобильное устройство, не стоит бежать на ресепшен за сетевым фильтром. Большинство телевизоров в отелях имеют USB-порт, благодаря которому можно зарядить ваш телефон.

Многие путешественники переживают, что во время длительных поездок в чемодане может скапливаться неприятный запах. Используйте специальные освежители для белья, или фильтры, которые поглощают неприятные запахи.

Порой людям с чутким сном сложно выспаться в гостиничном номере. Для того, чтобы оградить себя от шума в коридоре, постелите в нижнюю часть двери свернутое полотенце. Так вы заблокируете всевозможные звуки.

Еще один минус в отелях — шторы. Несмотря на то, что они могут быть плотными и не пропускать свет, часто они не сходятся максимально плотно и солнце все же пробивается в средней части.

Достаточно закрепить их друг с другом, используя вешалку с прищепками.