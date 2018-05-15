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Разоблачены тайны средневековых соборов
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Разоблачены тайны средневековых соборов 

Рамблер 6 часов назад
Если вы любите рассматривать декор строений, созданных в древности и в эпоху Средневековья, то наверняка обращали внимание, что иногда там встречаются любопытные элементы, которые совершенно не вписываются в общий стиль. Вот лишь некоторые из таких деталей.
1. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции (Италия). Одну из стен украшает каменная голова быка. Единой версии, почему она там оказалась, нет, но одна из версий гласит, что в 15 веке каменщик закрутил роман с женой богатого флорентийца. Обманутый супруг подал в суд на обидчика, тогда строитель вытесал голову рогатого быка и установил её так, чтобы она смотрела на магазин рогоносца.
2. Кафедральный собор в Вашингтоне (США). На северо-западной башне можно увидеть голову Дарта Вейдера, персонажа саги «Звёздные войны». Она появилась здесь после проведения детского конкурса на лучший эскиз горгульи (строительство собора завершилось в 1990 году).
3. Костёл Святого Якуба в Брно (Чехия). Над одним из окон завис лепной человечек с голыми пятками и двумя головами. Легенда гласит, что некогда рядом с костёлом стоял другой храм. Два сооружения спорили, чей шпиль будет выше. Победил в итоге собор Святого Якуба, на фасад которого и прилепили человечка-уродца в качестве насмешки.
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