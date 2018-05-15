Остров-«пожиратель кораблей» и другие странности природы

Не только учёные, но и обычные люди замечают, что в последние годы на планете катаклизмы происходят всё чаще. Цунами и землетрясения, ураганы и извержения вулканов, наводнения и снег в пустынях — всё это выглядит странно и пугающе. Но даже среди этих знакомых явлений есть такие, которые учёные пока не в силах объяснить.1. Огни землетрясений. Пока сейсмологи на научились точно предсказывать, где, когда и какой силы произойдёт землетрясение. За них это делает природа с помощью огней землетрясений, которые напоминают северное сияние. Науке неизвестно, почему они возникают.2. Огненные шары Наги. Ежегодно на севере Таиланда можно наблюдать эффектное явление — огненные шары на реке Меконг. Они появляются обычно в октябре, взмывая на несколько метров над водой и исчезая. Единой версии, почему образуются огненные шары, нет.3. Остров Сейбл, «пожиратель кораблей». Остров, возле которого сталкиваются ледяное Лабрадорское течение и тёплый Гольфстрим, постоянно движется со скоростью 230 метров в год. Возле него постоянно происходили кораблекрушения, а остовы кораблей быстро засасывал прибрежный песок.