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Озера, к которым страшно приближаться
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Озера, к которым страшно приближаться 

Рамблер 1 час назад
Разве может озеро вызывать страх? Эти спокойные водоёмы, возле которых так приятно провести пару дней, вызывают ассоциации лишь с отдыхом и умиротворением. Однако существуют озёра, о которых страшно даже говорить, а уж приближаться к ним и вовсе не хочется.
1. Озера Гафса в Тунисе. В 2014 году они возникло в пустыне. Произошло это внезапно и неожиданно, обнаружили озеро пастухи, которые прежде ничего подобного на этом месте не видели.
2. Озеро Роопкунд в Индии. В 1942 году британские военные обнаружили в этом высокогорном водоёме останки людей. Исследования показали, что все люди умерли в начале 850 года от ударов по голове, причём такие удары нельзя нанести ни одним известным человеку оружием.
3. Озеро Ньос в Камеруне. В 1986 из озера вышло облако диоксида углерода, которое окутало всё вокруг. В течение нескольких минут погибли более 1 700 человек и 3 500 животных.
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