Озера, к которым страшно приближаться

Разве может озеро вызывать страх? Эти спокойные водоёмы, возле которых так приятно провести пару дней, вызывают ассоциации лишь с отдыхом и умиротворением. Однако существуют озёра, о которых страшно даже говорить, а уж приближаться к ним и вовсе не хочется.

1. Озера Гафса в Тунисе. В 2014 году они возникло в пустыне. Произошло это внезапно и неожиданно, обнаружили озеро пастухи, которые прежде ничего подобного на этом месте не видели.

2. Озеро Роопкунд в Индии. В 1942 году британские военные обнаружили в этом высокогорном водоёме останки людей. Исследования показали, что все люди умерли в начале 850 года от ударов по голове, причём такие удары нельзя нанести ни одним известным человеку оружием.

3. Озеро Ньос в Камеруне. В 1986 из озера вышло облако диоксида углерода, которое окутало всё вокруг. В течение нескольких минут погибли более 1 700 человек и 3 500 животных.