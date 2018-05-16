Ещё
Началась подготовка к колонизации Марса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Началась подготовка к колонизации Марса 

Рамблер 5 часов назад
На поверхности Марса средняя температура составляет -50 градусов. Частенько на планете бушуют песчаные бури. У Красной планеты нет магнитного поля, там отсутствует озоновый слой, который защищает поверхность от ультрафиолета. Однако именно Марс спустя несколько десятков лет может превратиться в прибежище человека.
Сегодня уже вовсю идёт подготовка к колонизации Марса. Более 200 000 добровольцев зарегистрировались, чтобы принять участие в программе. Из них отберут сотню лучших, а после сформируют шесть команд по четыре человека. Старт первой пилотируемой миссии на Марс намечен на 2031 год. Первым поселенцам придётся добираться туда 7 месяцев. Ещё через два года на Марс полетит вторая команда. Но в этом прекрасном плане есть недочёт: пока у нас нет технологий, которые могли бы бесперебойно поддерживать жизнь людей на Марсе.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НЛО распался на две части в небе над Англией24
Третий пол10
Почему Ленин и Крупская не завели детей24
Как девушки на Руси проявляли ласки5
Кем был Муслим Магомаев на самом деле3
Видео
00:52
НЛО распался на две части в небе над Англией
Безумный мир
00:30
Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек
Безумный мир
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
10:57
Интригующие факты о СССР, которые не все знают
Истории
07:31
Что ещё вы не знаете о воде
Безумный мир
06:18
Началась подготовка к колонизации Марса
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
08:49
Озера, к которым страшно приближаться
Места
04:26
Рассказали, когда люди превратятся в киборгов
Безумный мир
06:01
Остров-«пожиратель кораблей» и другие странности природы
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение