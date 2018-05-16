Началась подготовка к колонизации Марса

На поверхности Марса средняя температура составляет -50 градусов. Частенько на планете бушуют песчаные бури. У Красной планеты нет магнитного поля, там отсутствует озоновый слой, который защищает поверхность от ультрафиолета. Однако именно Марс спустя несколько десятков лет может превратиться в прибежище человека.

Сегодня уже вовсю идёт подготовка к колонизации Марса. Более 200 000 добровольцев зарегистрировались, чтобы принять участие в программе. Из них отберут сотню лучших, а после сформируют шесть команд по четыре человека. Старт первой пилотируемой миссии на Марс намечен на 2031 год. Первым поселенцам придётся добираться туда 7 месяцев. Ещё через два года на Марс полетит вторая команда. Но в этом прекрасном плане есть недочёт: пока у нас нет технологий, которые могли бы бесперебойно поддерживать жизнь людей на Марсе.