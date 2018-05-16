5 климатических рекордов, которые побила Россия

Учёные, занимающиеся изучением климата, из года в год проводят ежедневный сбор и анализ метеорологических данных, фиксируя атмосферные осадки и давление, скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, облачность и продолжительность солнечной радиации, а также ряд иных показателей. На основе обработанных данных составляется карта климатических рекордов мира, 5 из которых принадлежат России.

Климатические пояса

Ввиду особенностей географического положения, большой протяженности с запада на восток и с юга на север Россия является рекордсменом Евразии по количеству климатических поясов. Её обширная территория находится во владениях сразу 4 климатических зон и 3 подзон.

Арктический пояс, где хозяйничают длительные полярные ночи, характеризуется продолжительной зимой до 10 месяцев, суровым климатом и вечной мерзлотой.

Субарктический пояс несколько приветливее северного соседа, но тоже не изобилует теплом, поскольку максимально жаркая летняя температура достигает отметки +12°С, при этом в любое время года фиксируются обильные осадки и постоянные ветряки.

Континентальный пояс России охватывает наибольшую часть страны и из-за этого подразделяется еще на 3 подзоны: умеренно-континентальную, резко-континентальную, муссонную.

Субтропический пояс проходит вдоль черноморского побережья России, где сконцентрированы основные курортные города, в которых даже зимой температура редко опускается ниже 0°С.

Самый холодный населённый пункт земли

На берегу реки Индигирка, на востоке Республики Саха (Якутия) расположен самый холодный населённый пункт земли — село Оймякон, где 6 февраля 1933 года была зафиксирована температура -67,7° С. Кроме того, по официально неподтверждённым данным в 1924 году экспедиция геолога Обручева якобы зарегистрировала здесь температуру −71,2° C. Устроившийся на высоте 700 м над уровнем моря в защищённой от ветров котловине, Оймякон является местом жительства 512 человек, в том числе и детей, которым разрешается не посещать школу, если на термометре значится цифра ниже −52° С.

Греться жители Полюса холода северного полушария могут дома или же на краю села у термального источника с постоянной температурой воды не ниже +30° C, не зря же с якутского языка Оймякон переводится как «незамерзающие воды».

Но не стоит думать, что в приполярном селе не бывает лета, оно заглядывает в этот край и даже прогревает воздух до + 30° С, именно в это время морозоустойчивые селяне обзаводятся «оймяконским загаром».

Город с максимальной разницей климатических температур

Соперничащий с Оймяконом за титул самого холодного населённого пункта земли городок Верхоянск, является обладателем другого рекорда. Именно тут зафиксирован максимальный на планете перепад климатических температур равный 104,3° С: от минимальных -67,6°С зимой до +36.7°С летом.

Основанный в XVII веке на труднодоступном правом берегу реки Яна, Верхоянск был местом ссылки политзаключенных, которые лишь 28 дней в году могли наслаждаться безморозным периодом. Сейчас в городке проживает 1131 человек, которые и при экстремальном холоде, и при коротком, но засушливом лете занимаются привычным скотоводством и пушным промыслом.

Самое высокое атмосферное давление на земле

Экстремально высокое атмосферное давление на земле, составляющее 1083,2 гПа (мбара) или 812,4 мм ртутного столба, было зарегистрировано 31 декабря 1968 года на российской (тогда еще советской) метеорологической станции Агата. Данные параметры уже приведены к нулю градусов Цельсия и нормальной (на уровне моря и широте 45 градусов) величине ускорения силы тяжести.

Расположенная на берегу эвенкского озера Някшингда наблюдательная станция Агата кроме метеорологических измерений, осуществляет отслеживание гидрологических и агрометеорологических значений.

Абсолютно низкая среднегодовая температура

Максимально низкая среднегодовая температура воздуха, равная −60,2°С, была отмечена на российской антарктической станции «Восток», где самым теплым днем до сих пор остаётся 16 декабря 1957 года, когда термометр замер на отметке −13,6 °C.

Здесь же 21 июля 1983 года специалистами была зафиксирована самая отрицательная температура на земле за всю историю метеонаблюдений, составляющая −89,2 °С. Но, поскольку станция «Восток» находится на высоте 3488 метров над уровнем моря, она при сопоставлении параметров проигрывает титул абсолютного Полюса холода селу Оймякон.