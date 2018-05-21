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«Врата ада» убивают всё живое полвека
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«Врата ада» убивают всё живое полвека 

Рамблер 4 часа назад
История «Врат ада» началась в 1971 году. Тогда советские геологи вели в Туркменистане изыскательские работы и нашли подземное скопление газа. После многочисленных бурений почва над пустотой, заполненной газом, провалилась, унеся за собой буровую вышку и находившийся поблизости транспорт. К счастью, люди не пострадали во время происшествия, но в результате обвала образовалась яма, в которой собирался поднимавшийся из подземных глубин газ. Чтобы предотвратить его распространение, газ подожгли. Специалисты рассчитывали, что через несколько дней огонь потухнет, но у природы были свои планы. Газ выходит наружу и горит непрестанно с 1971 года, то есть уже почти полвека. Деревня, которая была в относительной близости от горящего кратера, в 2004 году была разрушена. Правительство Туркменистана планировали засыпать яму землёй, чтобы «Врата ада» закрылись, но пока этот план осуществить не удалось. В настоящий момент диаметр горящей ямы — около 60, а её глубина — примерно 20 метров. Газ разделяется на факелы разного размера, высота некоторых достигает 10-15 метров.
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