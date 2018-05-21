Как выглядят границы России

Как вы представляете себе границу между странами? У нашей страны целых 18 границ с другими государствами, и сейчас вы узнаете любопытные факты о границах.

1. Граница между Россией и Норвегией была обозначена в 1826 году. Вся граница проходит севернее Полярного круга.

2. Финско-российская граница в сухопутной части протянулась на 1 272 километра.

3. Граница с Эстонией появилась впервые в 1920 году. Наши территории разделяет шлагбаум.

4. Граница с Латвией — это граница Псковской области. Общая протяжённость её — 270,5 километров.

5. Белорусская граница, протяжённостью 1 239 километров, сейчас формальна. Для её пересечения не требуется никаких документов, так что существует она лишь на картах.

6. А вот граница с Украиной — это, напротив, хорошо охраняемая линия с КПП. Сухопутная граница между Украиной и Россией — самая длинная в Европе, она протянулась на 2 295 километров.

7. Граница с Казахстаном практически повторяет границу, которая в советские времена разделяла РСФСР и Казахскую ССР. Длина её — 7 513 километров, это одна из самых протяжённых сухопутных границ в мире.