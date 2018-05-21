Как выглядят границы России 

Как вы представляете себе границу между странами? У нашей страны целых 18 границ с другими государствами, и сейчас вы узнаете любопытные факты о границах.
1. Граница между Россией и Норвегией была обозначена в 1826 году. Вся граница проходит севернее Полярного круга.
2. Финско-российская граница в сухопутной части протянулась на 1 272 километра.
3. Граница с Эстонией появилась впервые в 1920 году. Наши территории разделяет шлагбаум.
4. Граница с Латвией — это граница Псковской области. Общая протяжённость её — 270,5 километров.
5. Белорусская граница, протяжённостью 1 239 километров, сейчас формальна. Для её пересечения не требуется никаких документов, так что существует она лишь на картах.
6. А вот граница с Украиной — это, напротив, хорошо охраняемая линия с КПП. Сухопутная граница между Украиной и Россией — самая длинная в Европе, она протянулась на 2 295 километров.
7. Граница с Казахстаном практически повторяет границу, которая в советские времена разделяла РСФСР и Казахскую ССР. Длина её — 7 513 километров, это одна из самых протяжённых сухопутных границ в мире.