Музыка городских улиц: в Лиссабон за фаду

Слово «фаду» — fado — переводится с португальского как «судьба», и в этом вся суть традиционного искусства, возникшего в ХIX веке в бедных кварталах Лиссабона.

Даже гитара, под аккомпанемент которой исполняются эти щемящие песни, по форме напоминает сердце — и сложно найти тех, кого они оставят равнодушным. Главный элемент фаду — «саудади», светлая грусть, тоска по тому, что существовало только в мечтах.

Фаду живет прямо на городских улицах, где в непримечательных с виду ресторанчиках по вечерам в совершенно демократичной обстановке выступают мастера высшей пробы, в том числе с мировыми именами.

Старый город

В Португалии считается, что за аутентичным фаду нужно идти не в концертные залы, а на узкие улочки старинных кварталов — в Лиссабоне это в первую очередь Алфама, Байру Алту и Мадрагоа. Вечером они превращаются в одну большую сцену, где пение звучит буквально отовсюду. Традиционно фаду исполняется в так называемых «домах фаду» — по сути это рестораны, куда ходят не столько поесть, сколько послушать музыку в хорошей компании. Среди них есть солидные заведения, где выступают титулованные исполнители-фадишта, а есть неприметные и маленькие местечки, где можно открыть для себя малоизвестных, но не менее талантливых певцов. Поэтому лучший способ выбрать «свое» место — чувствовать сердцем и идти туда, где атмосфера очаровывает с первого взгляда, и таких мест будет очень много.

Но если есть желание услышать звезд первой величины, то стоит отправиться, например, в Clube de Fado. Здесь выступают Родригу Кошта Феликс, Мариа Ана Бобоне, Кука Розета и другие знаменитости. В Sr. Vinho поет сама Алдина Дуарте, которая традиционно собирает полные залы, а также выступают Ванесса Алвес, Франсишку Салвасан и другие. Чтобы сюда попасть, нужно обязательно забронировать места заранее — желающих немало, хотя оба заведения достаточно дорогие.

Фаду звучит не только в «домах», но и в обычных ресторанах и кафе, при этом иногда за концерт берется дополнительная плата, а иногда достаточно заказать только еду или напитки, причем нижний порог бывает разным. Есть места, где ужин с включенным в него фаду стоит полсотни евро, есть заведения, где достаточно и двадцати, а можно найти и такие, где хватит пяти, — например, в Esquina de Alfama. Кстати говоря, именно на такие места стоит обращать внимание, поскольку именно в них ходят местные, а дорогие заведения с отдельной платой исполнителям, как правило, рассчитаны на туристов.

Имейте в виду, что музыканты, которые выступают в недорогих местах, зарабатывают продажами собственных дисков и если вы захотите отблагодарить их за концерт, достаточно просто купить CD. Но делать это никто не обязывает, все зависит от вашего желания. И еще один важный момент — отправляясь в ресторан за фаду, лучше прийти заранее, чтобы успеть получить удовольствие не только от музыки, но и от ужина, ведь во время исполнения увлекаться едой не принято — это невежливо по отношению к артистам. А вот вино и — при желании — легкие закуски не только не возбраняются, а просто обязаны присутствовать на столе.

Музей фаду

Музей фаду в Лиссабоне появился относительно недавно — в этом году ему исполняется 30 лет. Однако он быстро успел стать культурным и музыкальным центром, который привлекает как исследователей, так и поклонников этого аутентичного португальского вида искусства. Постоянная экспозиция рассказывает историю фаду начиная с XIX века, когда оно появилось, вплоть до наших дней — в музее можно увидеть, как менялась португальская гитара, под аккомпанемент которой поются песни «светлой грусти», а также познакомиться с биографией легендарных фадишта. Здесь же хранится коллекция музыкальных инструментов, раритетных партитур, костюмы исполнителей разных эпох и многое другое. В музее также можно послушать редкие записи, а для музыкантов созданы специальные репетиционные комнаты.

Под эгидой музея регулярно проводятся концерты известных фадишта— как правило, они проходят в культурном центре Centro Cultural de Belém. Например, там выступает вышеупомянутая Алдина Дуарте — одна из самых известных и выдающихся современных исполнительниц, которая прославилась не только своим непередаваемым тембром голоса и исполнительским талантом, но и многочисленными проектами по продвижению и популяризации фаду.

Среди популярных артистов, на концерты которых можно попасть в Centro Cultural de Belém, и Жуана Алмейда, восходящая звезда фаду. В 2015 году она победила в крупном национальном конкурсе исполнителей фаду, причем на тот момент ей было 17 лет, а в декабре 2017 года исполнилось 20. Несмотря на юный возраст, Жуана успела покорить сердца многочисленных поклонников. Ее все чаще можно увидеть на фестивальной сцене и в концертных залах, но можно послушать также в типичных «домах фаду» и ресторанах в центре Лиссабона, где началась ее музыкальная карьера.

Музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, последнее посещение — в 17:30. Выходные дни — 1 января, 1 мая и 25 декабря. Билет стоит 5 евро, есть скидки для студентов, пенсионеров, семей и организованных групп. В воскресенье и по праздникам с 10:00 до 14:00 вход свободный. Билеты на концерты, организованные музеем, стоят от 5 до 20 евро.

Фестиваль Caixa Alfama

Фестиваль Caixa Alfama («кайша алфама») — одно из крупнейших ежегодных событий в мире фаду. Традиционно он проводится в Алфаме — одном из старейших кварталов Лиссабона. Считается, что фаду некогда зародилось именно здесь, на крутом склоне холма, где селилась беднота и переселенцы из других стран, в основном из Бразилии и Африки. В этом многоязычном котле и появилось удивительное искусство, пронизанное светлой грустью, а сегодня Алфама ежегодно собирает тысячи его поклонников.

В этом году фестиваль пройдет 14 и 15 сентября, причем ночь будет не менее насыщенной событиями, чем день. Дневные концерты проводятся в самых разных местах — в церквах, концертных залах, музеях, а ночью непередаваемая фестивальная атмосфера переселяется на улицы, площади, многочисленные рестораны и дома фаду — словно сам Лиссабон начинает петь под португальскую гитару. И эта музыка городских улиц оставляет незабываемые впечатления — как раз тот случай, когда лучше один раз услышать, чтобы влюбиться в фаду раз и навсегда. Точная программа еще не объявлена, но можно не сомневаться, что она не уступит прошлогодней, когда на десяти фестивальных сценах проходили концерты около сорока ведущих португальских фадишта, в том числе Антониу Замбужу, Жизелы Жоао, Аны Софии Валеры, Антониу Пинту Башту и многих других.

Билеты на фестиваль стоят 15-25 евро, приобрести их можно в кассах музея фаду. И конечно, стоит заранее позаботиться об авиабилетах, ведь фестиваль фаду традиционно привлекает десятки тысяч почитателей этого вида искусства со всего мира.

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