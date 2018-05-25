Чем заняться в Тунисе 

1/17 Тунис это относительно небольшое арабское государство на самом севере Африки. При площади в 134 тыс. м2 население страны составляет всего 10 млн человек. Естественными границами Туниса являются Средиземное море и пустыня Сахара. Каждый год страна принимает несколько миллионов туристов со всего света. Фото: Рамблер

2/17 Несмотря на то, что большинство жителей (более 98%) исповедуют Ислам, на территории страны можно увидеть церкви и других религиозных конфессий. На фото представлена частичка мечети Фадлоун, которая считается самой маленькой и скромной на острове Джерба. Мечеть открыта для посещения туристами. Фото: Рамблер

3/17 А на этом фото — кусочек интерьера синагоги “Ла гриба”. Она была построена иудеями, изгнанными из Иерусалима. Существует легенда о ее создании. Она гласит, что место для возведения было избрано свыше: с небес упал огромный камень, из которого появилась фигура женщины с длинными волосами и повелела построить дом иудейской молитвы именно в этом месте. Фото: Рамблер

4/17 Католицизм также не остался без внимания. На фото представлена церковь L'Eglise Saint-Joseph на острове Джерба. Церковь самобытна и отражает местный колорит. Иконы и оформление зала сделано в фирменном стиле Туниса — мозаиками. Фото: Рамблер

5/17 Когда-то давно часть Туниса звалась Карфаген и наводила страх на Римскую империю. Два сильных и процветающих государства не смогли сосуществовать мирно. В результате нескольких пунических войн Карфаген был полностью разрушен и перешел к Римской Империи на несколько веков. Однако руины города существуют до сих пор и открыты для посещения. Фото: Рамблер

6/17 Рим или Тунис? Популярный вопрос при просмотре фотографий колизея в городе Эль-Джем. И неудивительно, ведь раньше этот амфитеатр с отличной акустикой был третьим по величине в Римской империи. Когда-то здесь проходили битвы гладиаторов, теперь же летними вечерами здесь можно услышать выступления оркестров и сделать отличные памятные фото. Фото: Рамблер

7/17 В столице государства городе Тунис находится национальный музей мозаики Бардо с уникальной коллекцией произведений и артефактов изобразительного искусства. Музей расположен в бывшем дворце династии Хафсидов и имеет богатое внутреннее убранство. Здесь можно найти древние экспонаты, которые были сделаны в период Римской империи. Фото: Рамблер

8/17 А теперь перенесемся в пустыню Сахара. Здесь странников ожидает неземной пейзаж и абсолютная тишина. Попасть в пустыню можно из городов Тузер или Дузе (наиболее популярные среди туристов). Лучше всего приезжать в пустыню ближе к вечеру и, накатавшись по огромным песчаным барханам, насладиться прекрасным закатом. Фото: Рамблер

9/17 Знакомьтесь с самыми интересными обитателями пустыни. Верблюд в Сахаре — это не роскошь, а средство передвижения. Непривычные для жителей Европы животные являются основным видом транспорта для берберов (коренное население). Фото: Рамблер

10/17 Сначала верблюды кажутся огромными и грозными, однако прогулка на них дается намного легче, чем на лошадях, и доступна при любом уровне подготовки. Прокатиться на этих красавцах можно практически в любой точке страны за относительно невысокую цену, но особенно приятно в песках бескрайней пустыни. Фото: Рамблер

11/17 И вот когда вам покажется, что вы полностью изучили ландшафт песков, по дороге к отелю вашему взору откроется каменная пустыня с настоящими горными оазисами. Да-да, посреди пустыни есть такие прекрасные островки с водопадами или маленькими озерами с теплой водой, в которых можно спрятаться от палящего солнца пустыни. Фото: Рамблер

12/17 А еще Сахара может по праву считаться меккой для фанатов “Звёздных войн”. Планета Татуин, на которой жили юные джедаи, взяла свое название от города в Тунисе. Соответственно, все сцены с этой планеты снимались здесь же. Фото: Рамблер

13/17 Локации разбросаны по нескольким городам. Самая известная находится неподалеку от города Нефта. Здесь можно купить сувениры и, делая памятные фото в образе любимых героев, торжественно заявить: “Люк, я твой отец”. Фото: Рамблер

14/17 Вдоволь насладившись песками, можно вернуться в приморские города. Прекрасным примером такого города является Сиди-Бу-Саид. Основная его особенность — интересная игра контрастов: ослепительно белые дома украшены синими дверями и окнами. Это место всегда пользовалось популярностью у художников и с 1915 года не менялось. Фото: Рамблер

15/17 Но куда же без котиков! В Тунисе семейство кошачьих очень распространено и чувствует себя комфортно. Интересный факт, подозвать кошку в Тунисе привычным “кис-кис” не получится. Здесь это равноценно русскому “кыш”. Если захотите приласкать местного кота, нужно будет воспользоваться альтернативными способами привлечения внимания. Фото: Рамблер

16/17 На острове Джерба есть поразительное место — Djerbahood или “Город художников”. В 2014 году сюда приехали около 150 художников из 30 стран и превратили обычную деревушку в настоящее произведение искусства. Здесь можно найти стрит-арт на любой вкус и сделать очень красивые фотографии. Фото: Рамблер