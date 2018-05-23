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Индийский мавзолей зарастает мусором
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Индийский мавзолей зарастает мусором 

Рамблер 9 часов назад
Мавзолею Тадж-Махал, который находится в индийской Агре, грозит гибель. Здание, входящее в список всемирного наследия ЮНЕСКО, было построено в 17 веке падишахом Шах-Джаханом в память об умершей любимой супруге. В 2007 году он вошёл в Список новых семи чудес света. Сейчас восхитительный комплекс зарастает мусором и уже изменил цвет с белоснежного на жёлто-зелёный. Виной тому экологические проблемы. Поблизости от всемирно известной мечети течёт река, но она постепенно пересыхает. Из-за этого в окрестностях расплодились насекомые, они-то и способствуют изменению цвета стен. Кроме того, в районе работают промышленные предприятия, выбросы которых тоже ухудшают состояние памятника. Юристы и учёные уже не первый год говорят о бедственном положении Тадж-Махала и предупреждают индийские власти о грозящей катастрофе. Мавзолей, который по праву носит звание «индийской жемчужины», — одна из самых впечатляющих достопримечательностей страны, которую ежегодно посещают 5 миллионов туристов, и её нужно сохранить. Экологи призывают начать активные действия и привлекать иностранных специалистов, если своими силами справиться с проблемой нет возможности.
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