Тайны гигантских подземных городов 

На нашей планете есть города, которые не увидеть с самолёта. Эти города находятся под землёй, некоторых существуют не один век, а другие появились недавно.
1. Подземный город Ресо в Монреале (Канада) — это целая сеть бутиков, отелей и гостиниц. Он находится под городскими улицами и особенно популярен среди жителей Монреаля и туристов в холода. Ресо занимает 10 квадратных километров и включает 32 километра тоннелей.
2. Соляная шахта в Величке (Польша) работала более семи веков и закрылась лишь 10 лет назад. Эта шахта — вовсе не сеть мрачных узких коридоров, это роскошный подземный город с часовнями, состоящий из девяти уровней. Общая длина тоннелей — 300 километров.
3. Деринкую в Кападокии (Турция) — самый глубокий подземный город страны. По некоторым сведениям, в нём жило около 20 000 человек. В городе были как дома, так и пекарни, винодельни, склады и даже конюшни. Город имеет запутанную систему улиц, поэтому здесь запросто можно заблудиться.
4. С 1969 года под Пекином существует гигантское бомбоубежище, которое построили по приказу Мао Цзэдуна. Оно растянулось на 30 километров. Здесь были дома, магазины, школы, театры. Под землёй могли спрятаться почти половина пекинцев.