Тайны гигантских подземных городов

На нашей планете есть города, которые не увидеть с самолёта. Эти города находятся под землёй, некоторых существуют не один век, а другие появились недавно.

1. Подземный город Ресо в Монреале (Канада) — это целая сеть бутиков, отелей и гостиниц. Он находится под городскими улицами и особенно популярен среди жителей Монреаля и туристов в холода. Ресо занимает 10 квадратных километров и включает 32 километра тоннелей.

2. Соляная шахта в Величке (Польша) работала более семи веков и закрылась лишь 10 лет назад. Эта шахта — вовсе не сеть мрачных узких коридоров, это роскошный подземный город с часовнями, состоящий из девяти уровней. Общая длина тоннелей — 300 километров.

3. Деринкую в Кападокии (Турция) — самый глубокий подземный город страны. По некоторым сведениям, в нём жило около 20 000 человек. В городе были как дома, так и пекарни, винодельни, склады и даже конюшни. Город имеет запутанную систему улиц, поэтому здесь запросто можно заблудиться.