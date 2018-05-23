Призраки и проклятия: мистические места Подмосковья

Несмотря на все достижения науки и техники, в мире остается еще много необъяснимых явлений, с которыми иногда сталкиваются самые обычные люди.

Для того, что встретить призрака или заблудиться во времени, совершенно необязательно ехать на другой конец земли. В Московской области немало таинственных мест, где потусторонние явления происходят с пугающей регулярностью.

Языческие капища, разрушенные храмы, места кровавых сражений до сих пор притягивают внимание живых и мертвых обитателей Подмосковья.

Проклятая дорога (деревня Пехорка, трасса Люберцы-Лыткарино)

Лыткаринская трасса пользуется дурной славой у водителей. И недаром — обочины усеяны памятниками погибшим в авариях. Говорят, все дело в древнем захоронении XI века, через остатки которого и проложена дорога. Якобы там хоронили самоубийц и умерших внезапной смертью.

Так или иначе, по рассказам водителей на дороге можно увидеть призрачные тени странных пешеходов, которые внезапно появляются перед самым капотом, или голосуют на обочине.

Впрочем, некоторые уверены, что все дело в метеорите, когда-то упавшем в этих местах (около тысячи лет назад), воронки от осколков которого можно найти и сейчас. И видения водителей — "наследство" метеорита.

Путь безголовых и Белые Боги (село Воздвиженское, Старо-Ярославское шоссе)

А эти призраки тесно связаны с бурными петровскими временами. Князья Хованские изначально были союзниками царевны Софьи в борьбе против брата, однако потом решили манипулировать властной царевной. Софья заподозрила их в заговоре, отец и сын были схвачены и обезглавлены в селе Воздвиженское. По преданию, их тела не были погребены по христианскому обряду, а брошены в болото у деревни Голыгино.

С тех пор князья патрулируют шоссе по ночам, и снимают перед ошеломленными водителями шапки вместе с головами. Впрочем, несчастные просят милости у царевны Софьи и позволения похоронить их по-христиански.

Возможно, Хованским не дает уйти с миром древнее языческое капище Белые Боги, когда-то располагавшееся около села. В архивах можно найти упоминание о жертвенных камнях, которые почитались крестьянами, несмотря на установление христианской веры. Сейчас древние алтари не сохранились, но место притягивает неоязычников.

Покровская аномальная зона (деревня Покровка)

Поселок на северо-западе области может похвастаться личной аномальной зоной, весьма известной среди уфологов. На лесной поляне рядом с деревней в девяностые часто наблюдали НЛО, а грибники испытывают приступы беспричинного ужаса.

Иногда между деревьями могут появляться странные тени, не работает мобильная связь, а машины недалеко от зоны глохнут на ровном месте. В лесу также легко заблудиться даже старожилам, а некоторые участки местные собаки обходят стороной.

Шатурские болота и старый Коломенский тракт

Старая дорога, пролегавшая в этих заболоченных местах, может дать фору знаменитому Бермудскому треугольнику. Странные исчезновения местных крестьян вместе с лошадьми и телегами начались здесь еще в конце XIX века.

Также среди пропавших числились почтальон, землемер и даже член земской управы. Всего же до 1921 года здесь было зафиксировано 19 исчезновений. После чего дорога оказалась заброшенной, а люди стали пользоваться новыми трассами.

Исследователи отмечают в этих местах сильные магнитные колебания, а среди жителей района ходит легенда о каменном шаре в этих местах, который является причиной исчезновений людей.

Комягинский столб (село Комягино, недалеко от Ивантеевки)

Местный лес овеян довольно мрачными легендами о каменном черном столбе, который меняет свое месторасположение. Встреча с ним сбивает с пути неосторожных грибников, которые могут серьезно заблудиться даже в знакомых местах.

Кроме того, рядом со столбом останавливаются часы и сходят с ума компасы. Однако на женщин столб оказывает омолаживающее влияние и даже открывает заново менструальный цикл.

Чеховская аномальная зона

В районе поселка Новый Быт можно увидеть самых разных привидений, как великанов, так и карликов, которые бродят по окрестным лесам. Они вполне безобидны и не обращают внимания на людей.

Смердячье озеро

Еще одна достопримечательность Шатурского района. Идеально круглое торфяное озеро на самом деле кратер, оставшийся после падения гигантского метеорита. В сероводородной воде не водится рыба. Над самим озером видели НЛО, а окружающих его зарослях туристы видели загадочные прозрачные силуэты. Местные не любят этот водоем.

Часовня (Павлово-Посадский район)

Еще одна аномальная зона рядом с деревней Часовней. Собственно, место силы — разрушенная часовня в двух километрах от деревни. Местные жители часто наблюдали блуждающие огни в небе над ней, светящиеся шары, кресты и другие геометрические фигуры.

Также в лесу жители и туристы неоднократно видели подвижные тени между стволами и кустами, и слышали жалобные и жуткие голоса. В лесу вокруг много причудливо искривленных деревьев.

Рязанцы (Сергиево-Посадский район)

В лесу между деревнями Рязанцы и Киримово случаются слуховые галлюцинации. Можно отчетливо услышать смех людей, лай собак, стук ведер, несмотря на то, что до ближайшего жилья не один километр. Также одинокого туриста может сопровождать странный стук по расположенным впереди деревьям. Некоторые видят призрак мужчины.

Старожилы подобные миражи связывают с погибшим тут когда-то татарским отрядом. Однако некоторые считают, что это был цыганский обоз, по неизвестным причинам не сумевший выбраться живым из этих мест.

Пещера Силикаты (станция Силикатная, Подольск)

В начале войны пещера служила бомбоубежищем. Согласно легенде, приехавший с фронта солдат, местный житель, пошел в пещеру, чтобы увидеть своих родных и ценой жизни задержал падение каменной плиты, когда оттуда выползали люди, в том числе и его жена.

Однако, когда впоследствии ход разрыли и плиту приподняли, то тела солдата там не нашли. Спустя время в пещере исчезла и его мать, отправившаяся искать сына, которого считала живым.

С тех пор любопытные посетители пещер неоднократно видели призраков солдата и его матери, которых называют Белым спелеологом и Двуликой.