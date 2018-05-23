«Лестница мертвецов»: жуткое место Второй мировой

В 1938-1945 годах около города Маутхаузен размещался одноименный концентрационный лагерь, который состоял также из 49 филиалов, располагающихся на всей территории Австрии. Сюда, как правило, ссылали политических врагов Третьего рейха, где они трудились, истощая себя до смерти.

В концлагере Маутхаузен наблюдались ужасные условия для существования, а непосредственно нацисты именовали указанное место мясорубкой. Размещалась территория вблизи гранитного карьера, где трудились все заключенные.

Гитлер участок выбрал по причине близости к Линцу, а сам город намеревались перестроить согласно плану, предложенному Альбертом Шпеером. Около 8-10 раз в течение дня многочисленных узников Маутхаузена заставляли перетаскивать по крутой лестнице каменные блоки, чей вес мог составлять порядка 50 кг.

Часто люди попросту роняли тяжелый груз, а тот впоследствии катился вниз по 186 ступеням, сбивая других заключенных. Так работал эффект домино, когда тяжелые камни лишали равновесия заключенных, придавливая их тела, а те в свою очередь, падали на других, что продолжалось до подножия лестницы. Ни один рабочий день здесь не обходился без смертей.

Измученным гражданам приходилось тащить блоки до края лестницы, а тех, кто выжил, надзиратели ставили на краю скалы и устраивали более жестокое испытание. Каждому из заключенных озвучивали выбор: быть застреленным или столкнуть прямиком в пропасть человека, оказавшегося перед ним. В этот момент достаточно многие просто самостоятельно прыгали со скалы.

Ступени лестницы в Маутхаузене были наклонены и постоянно скользили, но после окончания войны их переделали. Сейчас туристы, посещающие это место, не могут почувствовать той сложности, с которой преодолевали дистанцию узники лагеря.

В те времена под ногами имелись просто вырезанные в глине ступени, которые отличались по размеру и являлись совершенно непригодными для спуска. При этом пленников вынуждали передвигаться быстро, в связи с чем они нередко теряли равновесие и роняли свой груз.