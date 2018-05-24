Что случилось в преддверии взрыва на ЧАЭС

Чернобыльскую катастрофу преподнесли миру как результат халатности сотрудников. Спустя годы стали появляться новые подробности этой аварии. О нескольких странных случаях и пойдёт речь.

1. Бегство животных. Известен факт, что животные могут предчувствовать катастрофы. Зоопсихологи отмечают, что животные при приближении опасности начинают вести себя неадекватно. У домашних питомцев природные катаклизмы вызывают панику. Говорят, что жители Припяти и других окрестных городов ещё в начале 1986 году стали замечать, что домашние животные ведут себя странно, беспокоятся, сбегают из дома. К моменту катастрофы почти все домашние любимцы сбежали от хозяев.

2. Послание от Теслы . Никола Тесла — неординарный учёный, который проводил загадочные эксперименты. В результатах его исследований учёные и по сей день не могут разобраться. В 1986 году за 25 минут до взрыва на ЧАЭС сейсмические станции по всему миру зафиксировали мощную сейсмическую волну. По мнению некоторых исследователей, взрыв произошёл из-за испытаний американцами секретного оружия, в основу которого были положены разработки Теслы.

3. Рыжий лес. Лес, окружающий станцию, и сегодня выглядит устрашающе. В первые дни после взрыва все растения начали светиться. Лишь позже стало ясно, что свечение стало результатом взаимодействия радиоактивных частиц и ферментов. Уровень радиации там зашкаливал, все растения оказались заражены. Фактически деревья сгорели от излучения.