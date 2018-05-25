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Факты об Антарктиде, которые вы не знали
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Факты об Антарктиде, которые вы не знали 

Рамблер 1 час назад
Вы знали, что самая большая пустыня в мире — это вовсе не Сахара? Самое сухое место на планете — это Антарктида. Этот континент, где человек почти не бывает изучен мало, однако кое-что мы всё-таки знаем.
1. В центральных районах континента холоднее, чем на побережьях.
2. Самая низкая температура, зафиксированная в Антарктиде, — минус 91,2 градуса.
3. Самые холодные месяцы здесь — май и июнь, самые тёплые — декабрь и январь.
4. В Антарктиду не пустят человека, если у него не удалены зубы мудрости и аппендикс.
5. На континенте растут всего два вида цветковых растений, но есть мхи, лишайники и водоросли. Зато грибов тут — 1 150 видов!
6. Именно в Антарктиде обитают пингвины.
7. На острове Фарадей находится самый южный и самый трудно доступный в мире бар. Туристы добираются сюда лишь летом.
8. Интернациональная группа исследователей доказала, что когда-то в Антарктиде был тропический климат.
9. Ледники Антарктиды содержат примерно 80 процентов запасов пресной воды на планете. Но если весь лёд растает, уровень Мирового океана повысится на 60 метров.
10. На континенте есть 8 религиозных зданий.
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