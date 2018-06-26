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Загадки Байкала, которые ученые не разгадали
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Загадки Байкала, которые ученые не разгадали 

Рамблер 2 часа назад
Российское озеро Байкал в Восточной Сибири известно не только завораживающей красотой. Это ещё и самое глубокое озеро на Земле, в котором хранится огромный запас чистейшей пресной воды. Но это озеро хранит ещё и массу загадок, которые учёные пока не разгадали.
1. Чёртова воронка. Иногда даже при полном штиле на озере образуются гигантские водовороты. Вероятно, на дне водоёма есть множество полых провалов, которые по какой-то причине быстро заполняются водой, вызывая формирование воронки.
2. Ледяные сопки. Впервые их заметили в тридцатых годах прошлого века. Специалисты до сих пор не понимают, отчего на льду появляются полые возвышения.
3. Байкальские треугольник. На озере существует район, где без всяких причин перестают работать электрические приборы.
4. Ледовые кольца. Эти кольца с диаметром до нескольких километров можно увидеть лишь из космоса. Они формируются не каждую зиму, но причину возникновения так и не определили.
5. Миражи. Местные жители говорят, что время от времени над поверхностью воды видны замки, корабли и даже острова.
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